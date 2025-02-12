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В конгрессе США заявили о масштабном долговом кризисе

В конгрессе США заявили о масштабном долговом кризисе - РИА Новости, 12.02.2025

В конгрессе США заявили о масштабном долговом кризисе

США столкнулись с серьезным кризисом государственного долга, который угрожает долгосрочной стабильности страны, говорится в тексте бюджетной резолюции палаты... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:35:00+03:00

2025-02-12T19:35:00+03:00

2025-02-12T20:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США столкнулись с серьезным кризисом государственного долга, который угрожает долгосрочной стабильности страны, говорится в тексте бюджетной резолюции палаты представителей американского конгресса."Соединенные Штаты сталкиваются со значительным долговым кризисом, который в настоящее время превосходит 36 триллионов долларов, или 123% ВВП", — указано в документе.Отмечается, что с 2019 года государственные расходы США выросли на 59% и составляют 70% всего федерального бюджета. При этом чистые выплаты казначейства по процентам за долговые обязательства в этом финансовом году достигли 952 миллиардов долларов, или 3,2% ВВП, а бюджетный дефицит составит 1,9 триллиона долларов, или 6,2% ВВП."Долг представляет большую угрозу для долгосрочной фискальной устойчивости страны, что имеет последствия для будущих поколений", — считают авторы резолюции. Как рос госдолг СШААмериканский госдолг за время президентства Джо Байдена вырос с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов долларов. Одна из основных причин — хронический дефицит бюджета. Последний раз продолжительный профицит наблюдался в США почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет, до 1998-го, когда страна смогла получить небольшой профицит, который продержался четыре года.В 2002 году бюджет США вновь ушел в минус на уровне 158 миллиардов долларов. В отличие от предыдущих периодов, тогда правительство не смогло сдержать рост дефицита — уже через семь лет он впервые превысил триллион долларов, а в 2020-м достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона, хотя затем вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам 2024-го составил 1,8 триллиона долларов.По прогнозу бюджетного управления конгресса США, в этом году госдолг составит 100% ВВП, в 2026-м — 101,7%, а к 2035-му достигнет 118,5% ВВП, превысив отметку 52 триллиона долларов.

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https://ria.ru/20241220/tramp-1990316079.html

https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

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сша, конгресс сша, в мире, джо байден