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Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи США - РИА Новости, 12.02.2025
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18:02 12.02.2025 (обновлено: 18:22 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ssha-1998923601.html
Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи США
Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи США - РИА Новости, 12.02.2025
Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи США
Более 500 тысяч тонн еды, поставляемых в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, могут испортиться из-за... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:02:00+03:00
2025-02-12T18:22:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
илон маск
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 500 тысяч тонн еды, поставляемых в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, могут испортиться из-за приостановки США зарубежной помощи, сообщается в отчете управления генерального инспектора ведомства. Как ранее сообщали западные СМИ, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа президента США Дональда Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия. "Сотрудники USAID выявили более 500 тысяч метрических тонн продовольствия, которое в настоящее время находится в море или готовится к отправке... Продовольствие поставляется... при финансировании Товарно-кредитной корпорации (CCC). Так как этот источник финансирования не был указан в документе госсекретаря (США Марко Рубио - ред.) об отказе от чрезвычайной продовольственной помощи, эти товары оказались в подвешенном состоянии, что может привести к их порче", - говорится в отчете агентства. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". 3 февраля Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Рубио, 3 февраля назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250212/usaid-1998886831.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Более 500 тысяч тонн еды могут испортиться из-за приостановки помощи США

Из-за остановки помощи США в рамках USAID может испортиться 500 тысяч тонн еды

© Getty Images / Jemal CountessСклад продовольствия, поставляемого в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, в Эфиопии
Склад продовольствия, поставляемого в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Jemal Countess
Склад продовольствия, поставляемого в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, в Эфиопии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 500 тысяч тонн еды, поставляемых в рамках продовольственной программы американского агентства по международному развитию USAID, могут испортиться из-за приостановки США зарубежной помощи, сообщается в отчете управления генерального инспектора ведомства.
Как ранее сообщали западные СМИ, поставки и закупки в рамках ряда американских программ поддержки были остановлены после указа президента США Дональда Трампа от 20 января о приостановке зарубежной помощи на 90 дней, однако глава госдепа США Марко Рубио 24 января сделал несколько исключений, в том числе для поставок продовольствия.
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"Сотрудники USAID выявили более 500 тысяч метрических тонн продовольствия, которое в настоящее время находится в море или готовится к отправке... Продовольствие поставляется... при финансировании Товарно-кредитной корпорации (CCC). Так как этот источник финансирования не был указан в документе госсекретаря (США Марко Рубио - ред.) об отказе от чрезвычайной продовольственной помощи, эти товары оказались в подвешенном состоянии, что может привести к их порче", - говорится в отчете агентства.
Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". 3 февраля Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Рубио, 3 февраля назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоИлон МаскАгентство по международному развитию США
 
 
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