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В США потребовали выделить 175 миллиардов долларов на охрану границы - РИА Новости, 12.02.2025
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15:29 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ssha-1998883445.html
В США потребовали выделить 175 миллиардов долларов на охрану границы
В США потребовали выделить 175 миллиардов долларов на охрану границы - РИА Новости, 12.02.2025
В США потребовали выделить 175 миллиардов долларов на охрану границы
Директор офиса управления и бюджета США (OMB) Расс Воут сообщил сенаторам-республиканцам о необходимости немедленного выделения 175 миллиардов долларов на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:29:00+03:00
2025-02-12T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Директор офиса управления и бюджета США (OMB) Расс Воут сообщил сенаторам-республиканцам о необходимости немедленного выделения 175 миллиардов долларов на усиление охраны границы и реализацию миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации. "Расс Воут заявил перед республиканскими сенаторами, что для обеспечения безопасности границы немедленно требуется 175 миллиардов долларов", — говорится в сообщении. Выступая на еженедельном обеде фракции Республиканской партии в Сенате, Воут подчеркнул, что выделенные ранее средства практически исчерпаны. Он указал, что новые меры направлены на отмену иммиграционных решений эпохи экс-президента СЩА Джо Байдена и требуют значительных ресурсов. По его словам, для "устойчивого и эффективного" контроля за границей необходимы дополнительные средства. Запрашиваемые 175 миллиардов долларов предполагается направить на увеличение численности сотрудников миграционных служб, расширение центров временного содержания, строительство стены, развертывание новых технологий наблюдения, ускоренные депортации, а также усиление роли Береговой охраны в обеспечении пограничного контроля, добавил источник. Кроме того, финансирование позволит восстановить программу "Оставайтесь в Мексике", которая требует от мигрантов ожидания рассмотрения их заявлений за пределами США, а также обеспечить финансовую поддержку штатным и местным органам власти для борьбы с нелегальной миграцией. При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В США потребовали выделить 175 миллиардов долларов на охрану границы

Fox News: Белый дом запросил 175 миллиардов долларов на усиление охраны границы

© AP Photo / Gregory BullГраница США и Мексики
Граница США и Мексики - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Граница США и Мексики. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Директор офиса управления и бюджета США (OMB) Расс Воут сообщил сенаторам-республиканцам о необходимости немедленного выделения 175 миллиардов долларов на усиление охраны границы и реализацию миграционной политики администрации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в администрации.
"Расс Воут заявил перед республиканскими сенаторами, что для обеспечения безопасности границы немедленно требуется 175 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
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Выступая на еженедельном обеде фракции Республиканской партии в Сенате, Воут подчеркнул, что выделенные ранее средства практически исчерпаны. Он указал, что новые меры направлены на отмену иммиграционных решений эпохи экс-президента СЩА Джо Байдена и требуют значительных ресурсов.
По его словам, для "устойчивого и эффективного" контроля за границей необходимы дополнительные средства. Запрашиваемые 175 миллиардов долларов предполагается направить на увеличение численности сотрудников миграционных служб, расширение центров временного содержания, строительство стены, развертывание новых технологий наблюдения, ускоренные депортации, а также усиление роли Береговой охраны в обеспечении пограничного контроля, добавил источник.
Кроме того, финансирование позволит восстановить программу "Оставайтесь в Мексике", которая требует от мигрантов ожидания рассмотрения их заявлений за пределами США, а также обеспечить финансовую поддержку штатным и местным органам власти для борьбы с нелегальной миграцией.
При предыдущем президенте США Джо Байдене был зафиксирован рекордный уровень нелегальной миграции в США через южную границу. По официальной статистике пограничников США, с января 2021 года по настоящее время границу США без документов пересекли более 8 миллионов мигрантов.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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