https://ria.ru/20250212/ssha-1998879235.html

США не могут полноценно торговать с отдельными членами ЕС, заявили в Италии

США не могут полноценно торговать с отдельными членами ЕС, заявили в Италии - РИА Новости, 12.02.2025

США не могут полноценно торговать с отдельными членами ЕС, заявили в Италии

США не могут заключать двусторонние торговые соглашения с отдельными странами - членами Евросоюза, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:13:00+03:00

2025-02-12T15:13:00+03:00

2025-02-12T15:25:00+03:00

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РИМ, 12 фев – РИА Новости. США не могут заключать двусторонние торговые соглашения с отдельными странами - членами Евросоюза, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Это невозможно. Торговая политика всегда была исключительной компетенцией Еврокомиссии: отдельные государства не могут каким-либо образом заключать двусторонние соглашения, повышать или понижать пошлины или даже разрабатывать антидемпинговые меры. Они могут способствовать выработке общей позиции, как это недавно произошло с введением пошлин на китайские электромобили", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Ограничения вступят в силу 12 марта. По словам итальянского министра, руководство ЕС в этой связи созвало внеочередное заседание министров, отвечающих за торговлю. Урсо подчеркнул, что решение США вызывает беспокойство. "Так может начаться еще одна "торговая война", даже более серьезная, чем та, что началась 20 лет назад из-за спора между Boeing и Airbus, за который мы все дорого заплатили", - пояснил он. Новые пошлины США, добавил министр, отвечающий за вопросы промышленности, слабо отразятся на итальянской продукции из-за падения экспорта в этой сфере.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998700694.html

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сша, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, в мире, италия