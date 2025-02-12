США не могут полноценно торговать с отдельными членами ЕС, заявили в Италии
Министр Урсо: США не могут вести двустороннюю торговлю с отдельными странами ЕС
Флаги Италии и Евросоюза. Архивное фото
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. США не могут заключать двусторонние торговые соглашения с отдельными странами - членами Евросоюза, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.
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"Это невозможно. Торговая политика всегда была исключительной компетенцией Еврокомиссии: отдельные государства не могут каким-либо образом заключать двусторонние соглашения, повышать или понижать пошлины или даже разрабатывать антидемпинговые меры. Они могут способствовать выработке общей позиции, как это недавно произошло с введением пошлин на китайские электромобили", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Ограничения вступят в силу 12 марта.
По словам итальянского министра, руководство ЕС в этой связи созвало внеочередное заседание министров, отвечающих за торговлю. Урсо подчеркнул, что решение США вызывает беспокойство.
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"Так может начаться еще одна "торговая война", даже более серьезная, чем та, что началась 20 лет назад из-за спора между Boeing и Airbus, за который мы все дорого заплатили", - пояснил он.
Новые пошлины США, добавил министр, отвечающий за вопросы промышленности, слабо отразятся на итальянской продукции из-за падения экспорта в этой сфере.