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Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград - РИА Новости, 12.02.2025
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13:06 12.02.2025
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Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград
Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград - РИА Новости, 12.02.2025
Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград
Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS) с просьбой лишить рекордов, званий и наград трансгендеров, которые соревновались в женских видах спорта, следует из заявления. "Управление генерального юрисконсульта министерства образования США направило сегодня письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS), призывая их вернуть спортсменкам рекорды, звания, награды и признания, незаконно присвоенные биологическими мужчинами, соревнующимися в женских категориях", - говорится в заявлении на сайте министерства. Внесение изменений, как отметили в ведомстве, полностью соответствует новой политике NCAA, направленной на недопущение мужчин к участию в женских видах спорта. Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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олимпийские игры, сша, дональд трамп, в мире
Олимпийские игры, США, Дональд Трамп, В мире
Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград

Минобрнауки США просит лишить трансгендеров спортивных наград званий и наград

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS) с просьбой лишить рекордов, званий и наград трансгендеров, которые соревновались в женских видах спорта, следует из заявления.
"Управление генерального юрисконсульта министерства образования США направило сегодня письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS), призывая их вернуть спортсменкам рекорды, звания, награды и признания, незаконно присвоенные биологическими мужчинами, соревнующимися в женских категориях", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Внесение изменений, как отметили в ведомстве, полностью соответствует новой политике NCAA, направленной на недопущение мужчин к участию в женских видах спорта.
Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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