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Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград

Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград - РИА Новости, 12.02.2025

Минобрнауки США попросило лишить трансгендеров спортивных наград

Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:06:00+03:00

2025-02-12T13:06:00+03:00

2025-02-12T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство образования США направило письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS) с просьбой лишить рекордов, званий и наград трансгендеров, которые соревновались в женских видах спорта, следует из заявления. "Управление генерального юрисконсульта министерства образования США направило сегодня письмо в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) и Национальную федерацию ассоциаций государственных средних школ (NFHS), призывая их вернуть спортсменкам рекорды, звания, награды и признания, незаконно присвоенные биологическими мужчинами, соревнующимися в женских категориях", - говорится в заявлении на сайте министерства. Внесение изменений, как отметили в ведомстве, полностью соответствует новой политике NCAA, направленной на недопущение мужчин к участию в женских видах спорта. Новый президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

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олимпийские игры, сша, дональд трамп, в мире