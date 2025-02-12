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В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан" - РИА Новости, 12.02.2025
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12:11 12.02.2025 (обновлено: 14:40 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ssha-1998820769.html
В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан"
В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан" - РИА Новости, 12.02.2025
В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан"
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан", в котором... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:11:00+03:00
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космос - риа наука
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан", в котором погибла экспедиция к "Титанику", пишет New York Post. "Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало душераздирающую аудиозапись момента взрыва подводного аппарата "Титан", — говорится в материале.По данным СМИ, на аудиозаписи, которая длится около 20 секунд, слышен прерываемый помехами белый шум, за которым следует громкий взрыв и реверберация (постепенное уменьшение интенсивности звука при его отражениях), а затем снова помехи.Официальные лица полагают, что на аудиозаписи запечатлен именно звук взрыва "Титана". Ее сделали с помощью заякоренного акустического записывающего устройства, размещенного в примерно в полутора тысячах километров от места происшествия.Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912-м на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки аппарата, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа позднее подняли на поверхность. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240917/titan-1973187363.html
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Аудиозапись взрыва батискафа "Титан", в котором погибла экспедиция к "Титанику"
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США опубликовало аудио с предполагаемым звуком взрыва на батискафе "Титан". Туристический аппарат, на борту которого находились пять человек, затонул в ходе экспедиции к "Титанику" в июне 2023.
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космос - риа наука, франция, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире
Космос - РИА Наука, Франция, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, В мире
В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан"

NYP: в США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан"

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан", в котором погибла экспедиция к "Титанику", пишет New York Post.
"Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало душераздирающую аудиозапись момента взрыва подводного аппарата "Титан", — говорится в материале.
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По данным СМИ, на аудиозаписи, которая длится около 20 секунд, слышен прерываемый помехами белый шум, за которым следует громкий взрыв и реверберация (постепенное уменьшение интенсивности звука при его отражениях), а затем снова помехи.
Официальные лица полагают, что на аудиозаписи запечатлен именно звук взрыва "Титана". Ее сделали с помощью заякоренного акустического записывающего устройства, размещенного в примерно в полутора тысячах километров от места происшествия.
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Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912-м на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки аппарата, полностью разрушившегося в результате имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа позднее подняли на поверхность.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.
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