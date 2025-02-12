https://ria.ru/20250212/ssha-1998812198.html

Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства

Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства - РИА Новости, 12.02.2025

Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства

Молодой сотрудник департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска по ошибке получил доступ к редактированию важнейших РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:49:00+03:00

2025-02-12T11:49:00+03:00

2025-02-12T11:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Молодой сотрудник департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска по ошибке получил доступ к редактированию важнейших платежных систем казначейства США, после того как об этом стало известно, его доступ был аннулирован, сообщает издание Washington Post со ссылкой на судебные документы. На прошлой неделе издание Wired со ссылкой на источники сообщало, что 25-летний инженер Марко Элез, ранее работавший в двух компаниях Маска, имеет прямой доступ к системам министерства финансов, отвечающим почти за все платежи, осуществляемые правительством США. "Сотруднику DOGE были случайно предоставлены разрешения на редактирование конфиденциальной системы казначейских платежей", - пишет издание. В частности, молодой человек "ошибочно" получил доступ на чтение и редактирование в отношении части платежной системы казначейства, ответственной за выплату триллионов долларов каждый год. Тем не менее, за все то время, пока у него был доступ, Элез не внес никаких изменений в систему.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998653562.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном