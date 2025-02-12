Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ssha-1998812198.html
Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства
Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства - РИА Новости, 12.02.2025
Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства
Молодой сотрудник департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска по ошибке получил доступ к редактированию важнейших РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:49:00+03:00
2025-02-12T11:49:00+03:00
в мире
технологии
сша
илон маск
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577057931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6424097da189d7640f7a5053683c4fb9.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Молодой сотрудник департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска по ошибке получил доступ к редактированию важнейших платежных систем казначейства США, после того как об этом стало известно, его доступ был аннулирован, сообщает издание Washington Post со ссылкой на судебные документы. На прошлой неделе издание Wired со ссылкой на источники сообщало, что 25-летний инженер Марко Элез, ранее работавший в двух компаниях Маска, имеет прямой доступ к системам министерства финансов, отвечающим почти за все платежи, осуществляемые правительством США. "Сотруднику DOGE были случайно предоставлены разрешения на редактирование конфиденциальной системы казначейских платежей", - пишет издание. В частности, молодой человек "ошибочно" получил доступ на чтение и редактирование в отношении части платежной системы казначейства, ответственной за выплату триллионов долларов каждый год. Тем не менее, за все то время, пока у него был доступ, Элез не внес никаких изменений в систему.
https://ria.ru/20250211/ssha-1998653562.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577057931_49:0:1756:1280_1920x0_80_0_0_dc53a1d77e722438bff4553290505de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, илон маск, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежным системам казначейства

WP: сотрудник DOGE по ошибке получил доступ к платежной системе казначейства США

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Молодой сотрудник департамента эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска по ошибке получил доступ к редактированию важнейших платежных систем казначейства США, после того как об этом стало известно, его доступ был аннулирован, сообщает издание Washington Post со ссылкой на судебные документы.
На прошлой неделе издание Wired со ссылкой на источники сообщало, что 25-летний инженер Марко Элез, ранее работавший в двух компаниях Маска, имеет прямой доступ к системам министерства финансов, отвечающим почти за все платежи, осуществляемые правительством США.
"Сотруднику DOGE были случайно предоставлены разрешения на редактирование конфиденциальной системы казначейских платежей", - пишет издание.
В частности, молодой человек "ошибочно" получил доступ на чтение и редактирование в отношении части платежной системы казначейства, ответственной за выплату триллионов долларов каждый год. Тем не менее, за все то время, пока у него был доступ, Элез не внес никаких изменений в систему.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В США выявили "шокирующие" расходы правительства
11 февраля, 15:45
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала