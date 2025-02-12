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SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем уволило их - РИА Новости, 12.02.2025
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09:58 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ssha-1998783692.html
SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем уволило их
SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем уволило их - РИА Новости, 12.02.2025
SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем уволило их
Управление по делам малого бизнеса (SBA) США, подчиняющееся американскому правительству, якобы по ошибке разослало находящимся на испытательном сроке... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:58:00+03:00
2025-02-12T09:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США, подчиняющееся американскому правительству, якобы по ошибке разослало находящимся на испытательном сроке сотрудникам уведомление об их увольнении, а на следующий день все же уволило некоторых из них, передает агентство Блумберг. Агентство пишет, что ситуация отражает "хаос и беспорядок", характерный для кампании президента США Дональда Трампа по по кадровым перестановкам в федеральных учреждениях. "Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке в управлении по делам малого бизнеса, могли получить неподписанное уведомление об увольнении. Сообщаем вам, что этот проект письма (см. приложение) был отправлен по ошибке, и в настоящее время не является действительным", - приводит агентство выдержку из попавшего в его распоряжение электронного письма. Однако на следующий день некоторые из находящихся на испытательном сроке сотрудников получили новое сообщение, в котором говорилось, что они все же были уволены, рассказал агентству один из уволенных сотрудников. "В течение испытательного срока было установлено, что ваша дальнейшая работа не способствует эффективности службы, поскольку вы не смогли продемонстрировать свою пригодность для продолжения работы на федеральном уровне", - говорится в электронном письме. При этом формулировки второго письма, как пишет Блумберг, совпадали с теми, что были использованы в первом.
https://ria.ru/20250205/tsru-1997421408.html
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в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем уволило их

SBA в США ошибочно сообщило работникам об увольнении, а затем все же уволило их

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Управление по делам малого бизнеса (SBA) США, подчиняющееся американскому правительству, якобы по ошибке разослало находящимся на испытательном сроке сотрудникам уведомление об их увольнении, а на следующий день все же уволило некоторых из них, передает агентство Блумберг.
Агентство пишет, что ситуация отражает "хаос и беспорядок", характерный для кампании президента США Дональда Трампа по по кадровым перестановкам в федеральных учреждениях.
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"Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке в управлении по делам малого бизнеса, могли получить неподписанное уведомление об увольнении. Сообщаем вам, что этот проект письма (см. приложение) был отправлен по ошибке, и в настоящее время не является действительным", - приводит агентство выдержку из попавшего в его распоряжение электронного письма.
Однако на следующий день некоторые из находящихся на испытательном сроке сотрудников получили новое сообщение, в котором говорилось, что они все же были уволены, рассказал агентству один из уволенных сотрудников.
"В течение испытательного срока было установлено, что ваша дальнейшая работа не способствует эффективности службы, поскольку вы не смогли продемонстрировать свою пригодность для продолжения работы на федеральном уровне", - говорится в электронном письме.
При этом формулировки второго письма, как пишет Блумберг, совпадали с теми, что были использованы в первом.
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