https://ria.ru/20250212/ssha-1998762503.html

США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто

США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025

США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто

США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T07:19:00+03:00

2025-02-12T07:19:00+03:00

2025-02-12T07:28:00+03:00

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петер сийярто

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ООН, 12 фев - РИА Новости. США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил ряд недружественных шагов экс-властей США: предыдущая американская администрация, к примеру, расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США, обложила санкциями главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана. "Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио - ред.) заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html

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Дарья Буймова

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