https://ria.ru/20250212/ssha-1998762503.html
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто
США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:19:00+03:00
2025-02-12T07:19:00+03:00
2025-02-12T07:28:00+03:00
в мире
сша
венгрия
петер сийярто
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/93/1529919355_0:71:2789:1640_1920x0_80_0_0_48614a542778993cc9848e3882340c6d.jpg
ООН, 12 фев - РИА Новости. США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил ряд недружественных шагов экс-властей США: предыдущая американская администрация, к примеру, расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США, обложила санкциями главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана. "Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио - ред.) заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152991/93/1529919355_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b56167b8bd4903d41265a936aca10af9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, петер сийярто, марко рубио
В мире, США, Венгрия, Петер Сийярто, Марко Рубио
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто
Сийярто: США скоро пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации