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США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025
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07:19 12.02.2025 (обновлено: 07:28 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ssha-1998762503.html
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.02.2025
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто
США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T07:19:00+03:00
2025-02-12T07:28:00+03:00
в мире
сша
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петер сийярто
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ООН, 12 фев - РИА Новости. США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил ряд недружественных шагов экс-властей США: предыдущая американская администрация, к примеру, расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США, обложила санкциями главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана. "Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио - ред.) заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html
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в мире, сша, венгрия, петер сийярто, марко рубио
В мире, США, Венгрия, Петер Сийярто, Марко Рубио
США пересмотрят враждебные решения по Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: США скоро пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 12 фев - РИА Новости. США заверили Венгрию, что "очень скоро" пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные "на мести", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр отметил ряд недружественных шагов экс-властей США: предыдущая американская администрация, к примеру, расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США, обложила санкциями главу кабинета премьер-министра Венгрии Антала Рогана.
"Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь (Марко Рубио - ред.) заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены в рамках восстановления наших двусторонних отношений", - сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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06:09
 
В миреСШАВенгрияПетер СийяртоМарко Рубио
 
 
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