https://ria.ru/20250212/ssha-1998751678.html
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки - РИА Новости, 12.02.2025
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки
Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:56:00+03:00
2025-02-12T03:56:00+03:00
2025-02-12T03:56:00+03:00
в мире
справки
сша
украина
вашингтон (штат)
тулси габбард
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db07f84976ba3befc69f6d424afe0f2e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на американскую столицу вечером во вторник по местному времени. Первоначально планировалось, что сенаторы проведут голосование по кандидатуре Габбард в ночь на среду, однако теперь голосование назначено на 11.00 (19.00 мск). Как сообщают американские СМИ, изменение в расписании связано с начавшимся в Вашингтоне снегопадом. Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывают сомнения со стороны некоторых конгрессменов. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против. Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов американского Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.
https://ria.ru/20241115/gabbard-1983986188.html
https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_660dbfecb99ce2645f6809e746914e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, сша, украина, вашингтон (штат), тулси габбард, дональд трамп
В мире, Справки, США, Украина, Вашингтон (штат), Тулси Габбард, Дональд Трамп
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки
В США перенесли голосование по утверждению Габбард главой разведки из-за погоды
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на американскую столицу вечером во вторник по местному времени.
Первоначально планировалось, что сенаторы проведут голосование по кандидатуре Габбард в ночь на среду, однако теперь голосование назначено на 11.00 (19.00 мск).
Как сообщают американские СМИ, изменение в расписании связано с начавшимся в Вашингтоне снегопадом.
Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывают сомнения со стороны некоторых конгрессменов. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.
Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против.
Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов американского Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.