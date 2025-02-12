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Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки - РИА Новости, 12.02.2025
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03:56 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ssha-1998751678.html
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки - РИА Новости, 12.02.2025
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки
Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:56:00+03:00
2025-02-12T03:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на американскую столицу вечером во вторник по местному времени. Первоначально планировалось, что сенаторы проведут голосование по кандидатуре Габбард в ночь на среду, однако теперь голосование назначено на 11.00 (19.00 мск). Как сообщают американские СМИ, изменение в расписании связано с начавшимся в Вашингтоне снегопадом. Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывают сомнения со стороны некоторых конгрессменов. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году. Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против. Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов американского Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.
https://ria.ru/20241115/gabbard-1983986188.html
https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html
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в мире, справки, сша, украина, вашингтон (штат), тулси габбард, дональд трамп
В мире, Справки, США, Украина, Вашингтон (штат), Тулси Габбард, Дональд Трамп
Сенат США перенес голосование по утверждению Габбард главой нацразведки

В США перенесли голосование по утверждению Габбард главой разведки из-за погоды

© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенат США перенес запланированное на ночь голосование по утверждению Тулси Габбард директором национальной разведки страны из-за снегопада, который обрушился на американскую столицу вечером во вторник по местному времени.
Первоначально планировалось, что сенаторы проведут голосование по кандидатуре Габбард в ночь на среду, однако теперь голосование назначено на 11.00 (19.00 мск).
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях назначения Габбард главой разведки США
15 ноября 2024, 14:59
Как сообщают американские СМИ, изменение в расписании связано с начавшимся в Вашингтоне снегопадом.
Президент США Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки в ноябре 2024 года. Ее шансы на утверждение в должности вызывают сомнения со стороны некоторых конгрессменов. Известно, что она внесена в базу украинского сайта "Миротворец" с апреля 2022 года из-за "участия в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля". Выдвижение Габбард на пост директора национальной разведки вызвало вопросы на фоне ее заявлений о конфликте на Украине и поездки в Сирию в 2017 году.
Несмотря на скепсис в ее адрес, 4 февраля профильный комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард главой национальной разведки Соединенных Штатов. В поддержку предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры высказались девять членов комитета, восемь проголосовали против.
Как сообщал ранее в эфире телеканала Fox News американский сенатор Маркуэйн Маллин, контролирующая сенат США Республиканская партия намерена утвердить кандитатов американского Трампа, включая Габбард, невзирая на позицию демократов.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона
25 января, 05:58
 
В миреСправкиСШАУкраинаВашингтон (штат)Тулси ГаббардДональд Трамп
 
 
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