https://ria.ru/20250212/ssha-1998750267.html

В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной

В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025

В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной

Бывший президент США Джо Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной еще до начала спецоперации, такое поведение было крайне безответственным с... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:23:00+03:00

2025-02-12T03:23:00+03:00

2025-02-12T03:23:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

джо байден

эндрю янг (политик)

леопольдо лопес

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной еще до начала спецоперации, такое поведение было крайне безответственным с американской стороны, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. В начале 2022 года Кук вместе с единомышленниками провел Шествие за мир в своем родном городе Атланта. В нем приняли участие несколько тысяч человек, включая бывшего представителя США в ООН Эндрю Янга, оппозиционного политика из Венесуэлы Леопольдо Лопеса, дочь Мартина Лютера Кинга – Бернис Кинг. "В течение нескольких месяцев мы были обеспокоены. Россия не концентрировала войска на границе, но тем не менее, администрация Байдена из зала для брифингов неоднократно провоцировала ее на это. Главы супердержав должны успокаивать ситуацию, а не разжигать пламя. Делать это с подиума в Белом доме было чрезвычайно безответственно", - сказал Кук. По его словам, Байден нагнетал обстановку среди американцев и говорил о неотвратимости российского вторжения на Украину. "Это было совсем не то, что должен делать ответственный лидер", - сказал Кук, добавив, что Вашингтон "дразнил" Россию вместо того, чтобы урегулировать ситуацию. Кук, в то время входивший в состав Комиссии по изящным искусствам, отметил, что выражение таких взглядов стоило ему должности. "После этого президент Байден уволил меня," - сказал он. Комиссия по изящным искусствам - независимое федеральное агентство, которое консультирует конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики и, в частности, рассматривает предложения о мемориалах, выпуске монет и медалей. Кук работал в ней в 2021-2022 годах. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.

https://ria.ru/20241208/bajden-1987980600.html

https://ria.ru/20250209/zelenskij-1998229879.html

https://ria.ru/20250211/trump-1998669110.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, джо байден, эндрю янг (политик), леопольдо лопес, оон