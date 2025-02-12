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В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
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03:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/ssha-1998750267.html
В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной
В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной - РИА Новости, 12.02.2025
В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной
Бывший президент США Джо Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной еще до начала спецоперации, такое поведение было крайне безответственным с... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:23:00+03:00
2025-02-12T03:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной еще до начала спецоперации, такое поведение было крайне безответственным с американской стороны, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. В начале 2022 года Кук вместе с единомышленниками провел Шествие за мир в своем родном городе Атланта. В нем приняли участие несколько тысяч человек, включая бывшего представителя США в ООН Эндрю Янга, оппозиционного политика из Венесуэлы Леопольдо Лопеса, дочь Мартина Лютера Кинга – Бернис Кинг. "В течение нескольких месяцев мы были обеспокоены. Россия не концентрировала войска на границе, но тем не менее, администрация Байдена из зала для брифингов неоднократно провоцировала ее на это. Главы супердержав должны успокаивать ситуацию, а не разжигать пламя. Делать это с подиума в Белом доме было чрезвычайно безответственно", - сказал Кук. По его словам, Байден нагнетал обстановку среди американцев и говорил о неотвратимости российского вторжения на Украину. "Это было совсем не то, что должен делать ответственный лидер", - сказал Кук, добавив, что Вашингтон "дразнил" Россию вместо того, чтобы урегулировать ситуацию. Кук, в то время входивший в состав Комиссии по изящным искусствам, отметил, что выражение таких взглядов стоило ему должности. "После этого президент Байден уволил меня," - сказал он. Комиссия по изящным искусствам - независимое федеральное агентство, которое консультирует конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики и, в частности, рассматривает предложения о мемориалах, выпуске монет и медалей. Кук работал в ней в 2021-2022 годах. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.
https://ria.ru/20241208/bajden-1987980600.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, эндрю янг (политик), леопольдо лопес, оон
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Эндрю Янг (политик), Леопольдо Лопес, ООН
В США обвинили Байдена в провоцировании России на конфликт с Украиной

Экс-чиновник Кук: Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной до СВО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден провоцировал Россию на конфликт с Украиной еще до начала спецоперации, такое поведение было крайне безответственным с американской стороны, заявил РИА Новости бывший член Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
В начале 2022 года Кук вместе с единомышленниками провел Шествие за мир в своем родном городе Атланта. В нем приняли участие несколько тысяч человек, включая бывшего представителя США в ООН Эндрю Янга, оппозиционного политика из Венесуэлы Леопольдо Лопеса, дочь Мартина Лютера Кинга – Бернис Кинг.
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"В течение нескольких месяцев мы были обеспокоены. Россия не концентрировала войска на границе, но тем не менее, администрация Байдена из зала для брифингов неоднократно провоцировала ее на это. Главы супердержав должны успокаивать ситуацию, а не разжигать пламя. Делать это с подиума в Белом доме было чрезвычайно безответственно", - сказал Кук.
По его словам, Байден нагнетал обстановку среди американцев и говорил о неотвратимости российского вторжения на Украину.
"Это было совсем не то, что должен делать ответственный лидер", - сказал Кук, добавив, что Вашингтон "дразнил" Россию вместо того, чтобы урегулировать ситуацию.
Кук, в то время входивший в состав Комиссии по изящным искусствам, отметил, что выражение таких взглядов стоило ему должности.
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"После этого президент Байден уволил меня," - сказал он.
Комиссия по изящным искусствам - независимое федеральное агентство, которое консультирует конгресс, президента и администрацию США по вопросам эстетики и, в частности, рассматривает предложения о мемориалах, выпуске монет и медалей. Кук работал в ней в 2021-2022 годах. Он также является основателем и президентом Национального фонда памятников, занимающегося разработкой проектов по реставрации исторических объектов. Кроме того, он принимал участие в ряде крупных проектов в России, в том числе в реставрации музея Льва Толстого в Ясной Поляне и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.
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