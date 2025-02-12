https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998933602.html

Спецоперация, 12 февраля: Трамп заявил о прогрессе в вопросе Украины

Спецоперация, 12 февраля: Трамп заявил о прогрессе в вопросе Украины - РИА Новости, 12.02.2025

Спецоперация, 12 февраля: Трамп заявил о прогрессе в вопросе Украины

Российские войска нанесли ракетный удар по цехам украинских предприятий, производящих дроны, ВСУ потеряли за сутки до 1180 военнослужащих и три танка, министр... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:30:00+03:00

2025-02-12T18:30:00+03:00

2025-02-12T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по цехам украинских предприятий, производящих дроны, ВСУ потеряли за сутки до 1180 военнослужащих и три танка, министр обороны Украины заявил, что Киев готов к переговорам с РФ о завершении конфликта. ВС РФ ударили по предприятиям, производящим дроны ВСУРоссийские войска утром нанесли групповой ракетный удар по цехам украинских предприятий, производящих дроны, цели удара достигнуты, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1180 человек, три танка. Средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 66 беспилотников самолетного типа. ПВО сбила 11 дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Около 10.10 мск над регионом сбиты еще два БПЛА, еще один - около 12.10 мск и еще два - с 12.40 до 13.15 мск. С 14.00 до 15.25 мск уничтожены два БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской. ВС РФ отразили три контратаки ВСУ в Курской областиРоссийские войска за сутки отразили три контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. За сутки потери украинских войск составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе один танк Leopard производства Германии, две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, 10 бронемашин, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и пять артиллерийских орудий, четыре миномета, зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", станция РЭБ, мостоукладчик Biber немецкого производства, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. ВСУ убили в курском Николаево-Дарьино почти всех мужчинПосле освобождения от ВСУ села Николаево-Дарьино в Курской области выяснилось, что украинские боевики держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин, спасся только один, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Российские войска освободили село Николаево-Дарьино 27 января. В населенном пункте были обнаружены выжившие местные жители. По словам местных жительниц, они содержались в ужасающих условиях. Украинские военные уничтожали подвалы гранатами, именно поэтому люди им не доверяли. Минобороны РФ ранее заявило, что воины 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в конце января 2025 года освободили от украинских неонацистов населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Но до недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные. Десантники организовали эвакуацию жителей, преодолев в морозную погоду и метель расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. Глава Минобороны Украины утверждает, что Киев готов к переговорамМинистр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев готов к переговорам с РФ о завершении конфликта. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. По словам Умерова, написанным им на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), "Украина готова к переговорам" по завершению конфликта, "но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя". Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе УкраиныПрезидент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что США достигли "достигли огромного прогресса" по урегулированию конфликта на Украине и выразил желание его скорейшего завершения. Трамп также заявил, что очень признателен президенту России Владимиру Путину за освобождение осужденного в РФ американца Марка Фогеля. Президент США добавил, что достигнутая между Москвой и Вашингтоном договоренность об освобождении Фогеля была "очень справедливой и разумной", но не стал приводить подробности.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998796663.html

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россия, украина, сша, марк фогель, дональд трамп, вооруженные силы украины, рустем умеров