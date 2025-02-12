ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим FPV-дроны
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сводке.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.
Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве — там в нескольких районах пропал свет, в также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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