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ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.02.2025 (обновлено: 12:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998818034.html
ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины
ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины - РИА Новости, 12.02.2025
ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины
Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве — там в нескольких районах пропал свет, в также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20250212/medvedev-1998796102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим FPV-дроны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сводке.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.
Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве — там в нескольких районах пропал свет, в также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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