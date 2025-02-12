https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998818034.html

ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины

ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины - РИА Новости, 12.02.2025

ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины

Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:06:00+03:00

2025-02-12T12:06:00+03:00

2025-02-12T12:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские ракеты утром поразили предприятия украинской оборонки, выпускающие беспилотники, сообщило Минобороны."Сегодня утром Вооруженными cилами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.Минувшей ночью в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве — там в нескольких районах пропал свет, в также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20250212/medvedev-1998796102.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)