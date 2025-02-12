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Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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05:09 12.02.2025
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Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО
Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:09:00+03:00
2025-02-12T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вражескую 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ. Добавляется, что в уничтожении всех выявленных целей позволили убедиться кадры объективного контроля с БПЛА, снятые в режиме реального времени.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО

Минобороны рассказало об уничтожении гаубицы М777 и бронетехники ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вражескую 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ.
Добавляется, что в уничтожении всех выявленных целей позволили убедиться кадры объективного контроля с БПЛА, снятые в режиме реального времени.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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