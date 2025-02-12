https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998755413.html

Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО

Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025

Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:09:00+03:00

2025-02-12T05:09:00+03:00

2025-02-12T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621992_0:224:3180:2012_1920x0_80_0_0_5958eaa59bd9709a445bd7a36a53b508.jpg

ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вражескую 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ. Добавляется, что в уничтожении всех выявленных целей позволили убедиться кадры объективного контроля с БПЛА, снятые в режиме реального времени.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность