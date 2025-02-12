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Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2025
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО
Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:09:00+03:00
2025-02-12T05:09:00+03:00
2025-02-12T05:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 12 фев – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало об уничтожении артиллерией группировки "Запад" гаубицы М777, бронетехники и пехоты ВСУ в зоне СВО. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийской бригады общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили вражескую 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили журналистам в МО РФ. Добавляется, что в уничтожении всех выявленных целей позволили убедиться кадры объективного контроля с БПЛА, снятые в режиме реального времени.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили гаубицу М777 в зоне СВО
Минобороны рассказало об уничтожении гаубицы М777 и бронетехники ВСУ в зоне СВО