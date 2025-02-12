https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754934.html
Штурмовики "Юга" захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Штурмовики "Юга" захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 12.02.2025
Штурмовики "Юга" захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Военнослужащие штурмового подразделения Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении и неделю сдерживали атаки противника,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:05:00+03:00
2025-02-12T05:05:00+03:00
2025-02-12T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении и неделю сдерживали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовая группа из четырёх военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск при поддержке расчетов БПЛА, которые осуществили сбросы боеприпасов на блиндаж противника, захватила важный опорный пункт ВСУ и семь дней обороняла занятые позиции от украинских атак", - говорится в сообщении. Как рассказал один из военнослужащих с позывным "Мороз", их предупредили, что, возможно, в блиндаже будет противник. "Шли вслепую, не знали есть там кто или нет, дошли тихо, без воздействия, по дню зашли, встретили всушников прямо у входа в блиндаж, началось (огневое - ред.) воздействие, противник был ликвидирован. Мы закрепились там и держали", - сказал "Мороз". По словам военнослужащего, они ежедневно отбивали атаки групп противника и БПЛА. "Потом на нас был накат с техникой: бронетранспортер "Брэдли" был уничтожен на танковой мине. Пехоту тоже перебили. После того, как была уничтожена группа из пяти человек, по радиостанции нам сообщили, что по лесополосе движется еще двойка противника. Подпустили их поближе, насколько было это возможно, для открытия огня из блиндажа. Противник был уничтожен. Каждый день от 20 до 30 украинских FPV- дронов прилетало к нам. Постоянно разбивали вход, мы засыпали его снова. В итоге я снял даже свой бронежилет и заложил вход, потому что уже нечем было закладывать. Мы держали оборону вчетвером. Удержали, сколько могли", - подытожил российский военнослужащий.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Штурмовики "Юга" захватили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ и неделю сдерживали атаки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ на кураховском направлении и неделю сдерживали атаки противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовая группа из четырёх военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск при поддержке расчетов БПЛА, которые осуществили сбросы боеприпасов на блиндаж противника, захватила важный опорный пункт ВСУ
и семь дней обороняла занятые позиции от украинских атак", - говорится в сообщении.
Как рассказал один из военнослужащих с позывным "Мороз", их предупредили, что, возможно, в блиндаже будет противник.
"Шли вслепую, не знали есть там кто или нет, дошли тихо, без воздействия, по дню зашли, встретили всушников прямо у входа в блиндаж, началось (огневое - ред.) воздействие, противник был ликвидирован. Мы закрепились там и держали", - сказал "Мороз".
По словам военнослужащего, они ежедневно отбивали атаки групп противника и БПЛА.
"Потом на нас был накат с техникой: бронетранспортер "Брэдли" был уничтожен на танковой мине. Пехоту тоже перебили. После того, как была уничтожена группа из пяти человек, по радиостанции нам сообщили, что по лесополосе движется еще двойка противника. Подпустили их поближе, насколько было это возможно, для открытия огня из блиндажа. Противник был уничтожен. Каждый день от 20 до 30 украинских FPV- дронов прилетало к нам. Постоянно разбивали вход, мы засыпали его снова. В итоге я снял даже свой бронежилет и заложил вход, потому что уже нечем было закладывать. Мы держали оборону вчетвером. Удержали, сколько могли", - подытожил российский военнослужащий.