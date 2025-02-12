https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754782.html
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:05:00+03:00
2025-02-12T05:05:00+03:00
2025-02-12T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что разведка доложила об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.По данным Минобороны от вторника, ВСУ на Курском направлении за сутки лишились более 300 военных. В потери украинских войск также вошли два танка.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Ка-52 "Аллигатор"
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
Экипаж Ка-52м нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области