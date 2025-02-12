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В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 12.02.2025 (обновлено: 05:12 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754782.html
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:05:00+03:00
2025-02-12T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что разведка доложила об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.По данным Минобороны от вторника, ВСУ на Курском направлении за сутки лишились более 300 военных. В потери украинских войск также вошли два танка.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Ка-52 "Аллигатор"
В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ

Экипаж Ка-52м нанес удар по технике и личному составу ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", — говорится в заявлении.
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В ведомстве добавили, что разведка доложила об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.
По данным Минобороны от вторника, ВСУ на Курском направлении за сутки лишились более 300 военных. В потери украинских войск также вошли два танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКа-52 "Аллигатор"
 
 
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