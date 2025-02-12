https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998754782.html

В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ

В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

В Курской области вертолет Ка-52 нанес удар по ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:05:00+03:00

2025-02-12T05:05:00+03:00

2025-02-12T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м нанес удар по личному составу, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что разведка доложила об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.По данным Минобороны от вторника, ВСУ на Курском направлении за сутки лишились более 300 военных. В потери украинских войск также вошли два танка.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, ка-52 "аллигатор"