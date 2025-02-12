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Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины
Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины - РИА Новости, 12.02.2025
Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины
Спасатели приступили к эвакуации рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:35:00+03:00
2025-02-12T06:35:00+03:00
2025-02-12T06:44:00+03:00
происшествия
сахалинская область
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ми-8 амтш
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели приступили к эвакуации рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины, сообщает региональный главк МЧС России."В Сахалинской области спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков. Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до 10 метров отколола кусок льда на расстояние 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, сахалин, россия
Происшествия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Сахалин, Россия
Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины
Для эвакуации рыбаков, застрявших на льдине на Сахалине, задействовали Ми-8