https://ria.ru/20250212/spasateli-1998760034.html

Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины

Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины - РИА Новости, 12.02.2025

Спасатели начали эвакуацию рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины

Спасатели приступили к эвакуации рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:35:00+03:00

2025-02-12T06:35:00+03:00

2025-02-12T06:44:00+03:00

происшествия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели приступили к эвакуации рыбаков с дрейфующей на юге Сахалина льдины, сообщает региональный главк МЧС России."В Сахалинской области спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков. Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до 10 метров отколола кусок льда на расстояние 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей.

https://ria.ru/20250109/rybak-1992876730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, сахалин, россия