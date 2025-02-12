https://ria.ru/20250212/spasateli-1998756947.html
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:30:00+03:00
2025-02-12T05:30:00+03:00
2025-02-12T05:46:00+03:00
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России."Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей", — говорится в заявлении пресс-службы. В район происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле и с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова главного управления МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. В операции также будут использовать судно на воздушной подушке "Хивус".По информации пресс-службы, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html
https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, сахалин
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Сахалин
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю