https://ria.ru/20250212/spasateli-1998756947.html

На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине

На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине - РИА Новости, 12.02.2025

На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине

В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T05:30:00+03:00

2025-02-12T05:30:00+03:00

2025-02-12T05:46:00+03:00

происшествия

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156370/81/1563708110_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_20d8cbeaa15285110f6f1ace39a62753.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России."Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей", — говорится в заявлении пресс-службы. В район происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле и с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова главного управления МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. В операции также будут использовать судно на воздушной подушке "Хивус".По информации пресс-службы, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, сахалин