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На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине - РИА Новости, 12.02.2025
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05:30 12.02.2025 (обновлено: 05:46 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/spasateli-1998756947.html
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине
В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:30:00+03:00
2025-02-12T05:46:00+03:00
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России."Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей", — говорится в заявлении пресс-службы. В район происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле и с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова главного управления МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. В операции также будут использовать судно на воздушной подушке "Хивус".По информации пресс-службы, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html
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россия
южно-сахалинск
сахалинская область
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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, сахалин
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Сахалин
На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине

На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю

© Фото : ГУ МЧС РФ по Сахалинской областиСотрудники МЧС во время эвакуации рыбаков со льдины
Сотрудники МЧС во время эвакуации рыбаков со льдины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
Сотрудники МЧС во время эвакуации рыбаков со льдины. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. В Сахалинской области пытаются спасти 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю, сообщает региональный главк МЧС России.
"Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей", — говорится в заявлении пресс-службы.
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В район происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле и с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова главного управления МЧС, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. В операции также будут использовать судно на воздушной подушке "Хивус".
По информации пресс-службы, к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8.
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ПроисшествияРоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШСахалин
 
 
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