https://ria.ru/20250212/sotspredprinimateli-1998857221.html

Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов

Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 12.02.2025

Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов

Фонд развития Приморского края выдал социальным предпринимателям более 60 миллионов рублей в виде льготных займов в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:27:00+03:00

2025-02-12T14:27:00+03:00

2025-02-12T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фонд развития Приморского края выдал социальным предпринимателям более 60 миллионов рублей в виде льготных займов в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В министерстве экономического развития региона отметили, что за последние два года востребованность займа "Социальный" выросла почти в два раза. В прошлом году 30 предпринимателей взяли займы на 62 миллиона рублей, а в 2023 году объем финансирования составил 30 миллионов рублей. Бизнесмены направляли чаще всего льготное финансирование на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, рост интереса к этому займу говорит о том, что соцпредприниматели все активнее используют льготное финансирование для расширения своих возможностей. Микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" входит в структуру центра "Мой бизнес" и осуществляет свою деятельность при поддержке министерства экономического развития Приморского края. Фонд предоставляет льготные займы не только предпринимателям, но и самозанятым по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250211/msb-1998711400.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, предприниматели