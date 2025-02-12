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Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов
Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 12.02.2025
Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов
Фонд развития Приморского края выдал социальным предпринимателям более 60 миллионов рублей в виде льготных займов в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:27:00+03:00
2025-02-12T14:27:00+03:00
2025-02-12T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фонд развития Приморского края выдал социальным предпринимателям более 60 миллионов рублей в виде льготных займов в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. В министерстве экономического развития региона отметили, что за последние два года востребованность займа "Социальный" выросла почти в два раза. В прошлом году 30 предпринимателей взяли займы на 62 миллиона рублей, а в 2023 году объем финансирования составил 30 миллионов рублей. Бизнесмены направляли чаще всего льготное финансирование на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, рост интереса к этому займу говорит о том, что соцпредприниматели все активнее используют льготное финансирование для расширения своих возможностей. Микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" входит в структуру центра "Мой бизнес" и осуществляет свою деятельность при поддержке министерства экономического развития Приморского края. Фонд предоставляет льготные займы не только предпринимателям, но и самозанятым по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250211/msb-1998711400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край, Предприниматели
Соцпредприниматели Приморья получили более 60 млн рублей льготных займов
Приморские соцпредприниматели получили более 60 млн рублей льготных займов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фонд развития Приморского края выдал социальным предпринимателям более 60 миллионов рублей в виде льготных займов в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В министерстве экономического развития региона отметили, что за последние два года востребованность займа "Социальный" выросла почти в два раза. В прошлом году 30 предпринимателей взяли займы на 62 миллиона рублей, а в 2023 году объем финансирования составил 30 миллионов рублей.
Бизнесмены направляли чаще всего льготное финансирование на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
По словам министра экономического развития региона Андрея Блохина, рост интереса к этому займу говорит о том, что соцпредприниматели все активнее используют льготное финансирование для расширения своих возможностей.
Микрокредитная компания "Фонд развития Приморского края" входит в структуру центра "Мой бизнес" и осуществляет свою деятельность при поддержке министерства экономического развития Приморского края. Фонд предоставляет льготные займы не только предпринимателям, но и самозанятым по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".