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Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 12.02.2025 (обновлено: 11:14 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/soglasheniya-1998797322.html
Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова
Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2025
Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова
Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:05:00+03:00
2025-02-12T11:14:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
минские соглашения
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего русского и создании антироссийского плацдарма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства."Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметила официальный представитель МИД РФ, Киеву безразлично русскоязычное население Донбасса, поэтому он сделал все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, несшие реальную перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине.Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html
https://ria.ru/20250212/soglasheniya-1998437402.html
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в мире, киев, россия, украина, минские соглашения
В мире, Киев, Россия, Украина, Минские соглашения, Специальная военная операция на Украине
Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова

Захарова: Киев сделал все, чтобы похоронить Минск-2 при попустительстве Запада

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего русского и создании антироссийского плацдарма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
"Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Минск — город, в котором умерла Европа
Вчера, 08:00
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Киеву безразлично русскоязычное население Донбасса, поэтому он сделал все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, несшие реальную перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск - 2")
Вчера, 02:29
 
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