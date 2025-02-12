Киев сделал все, чтобы похоронить Минские соглашения, заявила Захарова
Захарова: Киев сделал все, чтобы похоронить Минск-2 при попустительстве Запада
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего русского и создании антироссийского плацдарма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
"Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма. Именно поэтому они не допустили реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", подписанных 10 лет назад", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Минск — город, в котором умерла Европа
Вчера, 08:00
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.