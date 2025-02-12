Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-мэру Сочи - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
Суд продлил арест экс-мэру Сочи
Суд продлил арест экс-мэру Сочи - РИА Новости, 12.02.2025
Суд продлил арест экс-мэру Сочи
Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:59:00+03:00
2025-02-12T16:59:00+03:00
происшествия
сочи
москва
россия
алексей копайгородский
иван миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974555699_0:30:1909:1104_1920x0_80_0_0_4d0eda69ff2310af1f7208151d8081c2.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Продлен срок содержания под стражей до 17 мая", - сказал собеседник. Ранее суд продлил домашний арест, также по 17 мая, супруге Копайгородского Янине. Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Позже следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере, сопряженную с вымогательством, в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Сейчас он находится в столичном СИЗО.
https://ria.ru/20250210/vnuchka-1998435998.html
https://ria.ru/20241228/arest-1991785561.html
https://ria.ru/20241228/arest-1991780740.html
сочи
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974555699_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_b3b58760f829ee1bd4b48d77757575e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, москва, россия, алексей копайгородский, иван миронов
Происшествия, Сочи, Москва, Россия, Алексей Копайгородский, Иван Миронов
Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до 17 мая

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов.
«
"Продлен срок содержания под стражей до 17 мая", - сказал собеседник.
Екатерина Бельская - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Внучка экс-мэра Самары обжаловала арест по делу об убийстве
10 февраля, 15:28
Ранее суд продлил домашний арест, также по 17 мая, супруге Копайгородского Янине.
Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Позже следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Следствие попросило суд продлить арест жене экс-мэра Сочи
28 декабря 2024, 05:27
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере, сопряженную с вымогательством, в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
Свою вину супруги не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Сейчас он находится в столичном СИЗО.
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест
28 декабря 2024, 02:36
 
ПроисшествияСочиМоскваРоссияАлексей КопайгородскийИван Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала