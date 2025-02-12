https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html

Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Суд продлил арест экс-мэру Сочи - РИА Новости, 12.02.2025

Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:59:00+03:00

2025-02-12T16:59:00+03:00

2025-02-12T16:59:00+03:00

происшествия

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алексей копайгородский

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Продлен срок содержания под стражей до 17 мая", - сказал собеседник. Ранее суд продлил домашний арест, также по 17 мая, супруге Копайгородского Янине. Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Позже следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере, сопряженную с вымогательством, в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство. Свою вину супруги не признают. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Сейчас он находится в столичном СИЗО.

https://ria.ru/20250210/vnuchka-1998435998.html

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