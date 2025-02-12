Суд продлил арест экс-мэру Сочи
Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до 17 мая
Алексей Копайгородский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов.
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"Продлен срок содержания под стражей до 17 мая", - сказал собеседник.
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Ранее суд продлил домашний арест, также по 17 мая, супруге Копайгородского Янине.
Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Позже следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
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По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере, сопряженную с вымогательством, в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
Свою вину супруги не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Сейчас он находится в столичном СИЗО.
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