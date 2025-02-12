https://ria.ru/20250212/sobaka-1998901351.html
В Волгоградской области нашли раненую из ружья собаку
В Волгоградской области нашли раненую из ружья собаку - РИА Новости, 12.02.2025
В Волгоградской области нашли раненую из ружья собаку
Полиция проводит проверку по факту найденной в мусорном баке в городе Волжский Волгоградской области раненной из ружья собаки, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:38:00+03:00
2025-02-12T16:38:00+03:00
2025-02-12T16:38:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту найденной в мусорном баке в городе Волжский Волгоградской области раненной из ружья собаки, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. По данным ведомства, в полицию Волжского поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере найдена раненая собака, животное отвезли к ветеринару, который установил, что у пса огнестрельное ранение головы. Сотрудникам полиции удалось установить того, кто выстрелил в собаку. Им оказался местный житель, который рассказал полицейским, что увидел на улице в дачном обществе стаю бродячих собак. Затем, говорится в сообщении, мужчина вернулся домой за ружьем и выстрелил в одну из них. На следующий день он увидел, как ему показалось, труп животного и решил его выбросить. "В настоящее по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении полиции.
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происшествия, волжский, россия, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Россия, Волгоградская область
В Волгоградской области нашли раненую из ружья собаку
Полиция начала проверку по факту раненой собаки в мусорном баке в Волжском