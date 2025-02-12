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От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2025
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21:38 12.02.2025 (обновлено: 21:39 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998967337.html
От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий
От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2025
От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий
От возвращения отношений России и США в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. От возвращения отношений России и США в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Президенты обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. "От возвращения отношений двух ведущих мировых ядерных держав в конструктивное и прагматичное русло сегодня, без патетики, зависят глобальная безопасность и мир на планете", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, дальнейшие результаты могут быть достигнуты на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина, договоренность о которых также была подтверждена в ходе разговора.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html
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россия, сша, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф, лдпр, в мире
Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, ЛДПР, В мире
От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий

Слуцкий: от восстановления отношений России и США зависит мир на планете

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. От возвращения отношений России и США в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Президенты обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
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"От возвращения отношений двух ведущих мировых ядерных держав в конструктивное и прагматичное русло сегодня, без патетики, зависят глобальная безопасность и мир на планете", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, дальнейшие результаты могут быть достигнуты на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина, договоренность о которых также была подтверждена в ходе разговора.
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РоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДональд ТрампГосдума РФЛДПРВ мире
 
 
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