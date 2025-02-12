https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998967337.html

От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий

От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий - РИА Новости, 12.02.2025

От отношений России и США зависит мир на планете, заявил Слуцкий

От возвращения отношений России и США в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T21:38:00+03:00

2025-02-12T21:38:00+03:00

2025-02-12T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. От возвращения отношений России и США в конструктивное и прагматичное русло зависят глобальная безопасность и мир на планете, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Президенты обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. "От возвращения отношений двух ведущих мировых ядерных держав в конструктивное и прагматичное русло сегодня, без патетики, зависят глобальная безопасность и мир на планете", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, дальнейшие результаты могут быть достигнуты на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина, договоренность о которых также была подтверждена в ходе разговора.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html

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россия, сша, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дональд трамп, госдума рф, лдпр, в мире