Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/slutskij-1998777913.html
Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине
Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:33:00+03:00
2025-02-12T09:33:00+03:00
в мире
донбасс
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
госдума рф
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности. "Часто спрашивают, возможен ли условный Минск-3. Вряд ли. Украинский кризис вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности и вскрыв неоколониальную суть западноцентричной модели мироустройства", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что переговоры должны проходить при условии устойчивого мира с устранением первопричин конфликта. "Это внеблоковая, безъядерная, денацифицированная Украина. С признанием территориальных реалий. С соблюдением базовых принципов ООН о суверенном равенстве всех наций. С юридически оформленными соглашениями и подписями легитимных представителей сторон. Без ультиматумов и шулерства", - отметил депутат. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20241217/kiev-1989677765.html
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976987943.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, оон
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине

Слуцкий: Минск-3 вряд ли возможен для украинского конфликта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности.
"Часто спрашивают, возможен ли условный Минск-3. Вряд ли. Украинский кризис вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности и вскрыв неоколониальную суть западноцентричной модели мироустройства", - написал он в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах
17 декабря 2024, 13:36
Слуцкий считает, что переговоры должны проходить при условии устойчивого мира с устранением первопричин конфликта.
"Это внеблоковая, безъядерная, денацифицированная Украина. С признанием территориальных реалий. С соблюдением базовых принципов ООН о суверенном равенстве всех наций. С юридически оформленными соглашениями и подписями легитимных представителей сторон. Без ультиматумов и шулерства", - отметил депутат.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
8 октября 2024, 15:02
 
В миреДонбассУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала