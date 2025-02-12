Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине
Слуцкий: Минск-3 вряд ли возможен для украинского конфликта
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности.
"Часто спрашивают, возможен ли условный Минск-3. Вряд ли. Украинский кризис вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности и вскрыв неоколониальную суть западноцентричной модели мироустройства", - написал он в своем Telegram-канале.
В Киеве по-хамски ответили на инициативу Минска по участию в переговорах
17 декабря 2024, 13:36
Слуцкий считает, что переговоры должны проходить при условии устойчивого мира с устранением первопричин конфликта.
"Это внеблоковая, безъядерная, денацифицированная Украина. С признанием территориальных реалий. С соблюдением базовых принципов ООН о суверенном равенстве всех наций. С юридически оформленными соглашениями и подписями легитимных представителей сторон. Без ультиматумов и шулерства", - отметил депутат.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
8 октября 2024, 15:02