https://ria.ru/20250212/slutskij-1998777913.html

Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине

Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Слуцкий прокомментировал идею нового минского соглашения по Украине

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:33:00+03:00

2025-02-12T09:33:00+03:00

2025-02-12T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "Минск-3" вряд ли возможен для украинского конфликта, который вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности. "Часто спрашивают, возможен ли условный Минск-3. Вряд ли. Украинский кризис вышел далеко за региональные пределы, обнажив проблемы глобальной безопасности и вскрыв неоколониальную суть западноцентричной модели мироустройства", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что переговоры должны проходить при условии устойчивого мира с устранением первопричин конфликта. "Это внеблоковая, безъядерная, денацифицированная Украина. С признанием территориальных реалий. С соблюдением базовых принципов ООН о суверенном равенстве всех наций. С юридически оформленными соглашениями и подписями легитимных представителей сторон. Без ультиматумов и шулерства", - отметил депутат. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241217/kiev-1989677765.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976987943.html

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в мире, донбасс, украина, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф, оон