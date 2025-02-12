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В МИД Словакии рассказали, как Украина получает российский газ - РИА Новости, 12.02.2025
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12:25 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/slovakiya-1998825388.html
В МИД Словакии рассказали, как Украина получает российский газ
В МИД Словакии рассказали, как Украина получает российский газ - РИА Новости, 12.02.2025
В МИД Словакии рассказали, как Украина получает российский газ
Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:25:00+03:00
2025-02-12T12:25:00+03:00
украина
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БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний, заявил глава МИД республики Юрай Бланар. Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны (на востоке республики). По словам министра экономики республики Денисы Саковой, поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии. "Правда такая, что через словацкую территорию на Украину течет русский газ, который Украина купила за границей", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.Он подверг критике словацкие медиа, которые в своих материалах указывают, что газом Украине якобы помогает Словакия. Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался. Министр экономики Словакии Сакова говорила, что остановка Киевом транзита газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, словакия, киев, роберт фицо, в мире
Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, В мире
В МИД Словакии рассказали, как Украина получает российский газ

Бланар: Украина получает российский газ через словацкий газопровод

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны (на востоке республики). По словам министра экономики республики Денисы Саковой, поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии.
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"Правда такая, что через словацкую территорию на Украину течет русский газ, который Украина купила за границей", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он подверг критике словацкие медиа, которые в своих материалах указывают, что газом Украине якобы помогает Словакия.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.
Министр экономики Словакии Сакова говорила, что остановка Киевом транзита газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
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