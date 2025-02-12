https://ria.ru/20250212/sklad-1998784841.html
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.02.2025
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
Оружие с уничтоженного под Николаевом склада ВСУ предназначалось для ударов по Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:03:00+03:00
2025-02-12T10:03:00+03:00
2025-02-12T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
херсонская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998775328_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f92637b63bf18640a2a235a1893fee3f.jpg
ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Оружие с уничтоженного под Николаевом склада ВСУ предназначалось для ударов по Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы", — сказал он.По информации собеседника агентства, минувшей ночью, в 23:20 и 23:43, российские войска нанесли два удара по военным складам в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом, уточнил Лебедев.Координатор подполья рассказал также, что продолжают поступать сведения о передислокации военных в Очакове, наращивании сил в направлении юга Николаевской и Херсонской областей. По его словам, фиксируется "очень большая деятельность" на Кораблестроительном заводе (ранее завод "61-го коммунара"). Прибывающих военнослужащих и иностранных наемников расселяют по профилакториям и домам отдыха в Николаеве и пригороде, добавил Лебедев.Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
https://ria.ru/20250212/kiev-1998766314.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998775328_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a864ea50392f71638e57318a1027118.jpg
Уничтожение склада ВСУ в пригороде Николаева
Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
2025-02-12T10:03
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), херсонская область , россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Херсонская область , Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
Лебедев: оружие со склада под Николаевом должно было бить по Кинбурнской косе