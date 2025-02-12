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В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 12.02.2025 (обновлено: 10:44 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sklad-1998784841.html
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 12.02.2025
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
Оружие с уничтоженного под Николаевом склада ВСУ предназначалось для ударов по Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:03:00+03:00
2025-02-12T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
херсонская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Оружие с уничтоженного под Николаевом склада ВСУ предназначалось для ударов по Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. &quot;На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы&quot;, — сказал он.По информации собеседника агентства, минувшей ночью, в 23:20 и 23:43, российские войска нанесли два удара по военным складам в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом, уточнил Лебедев.Координатор подполья рассказал также, что продолжают поступать сведения о передислокации военных в Очакове, наращивании сил в направлении юга Николаевской и Херсонской областей. По его словам, фиксируется "очень большая деятельность" на Кораблестроительном заводе (ранее завод "61-го коммунара"). Прибывающих военнослужащих и иностранных наемников расселяют по профилакториям и домам отдыха в Николаеве и пригороде, добавил Лебедев.Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
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николаев (украина)
херсонская область
россия
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Уничтожение склада ВСУ в пригороде Николаева
Склад ВСУ с боекомплектом и установка ПВО вместе с расчетом уничтожены ночью в пригороде Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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в мире, николаев (украина), херсонская область , россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Херсонская область , Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом

Лебедев: оружие со склада под Николаевом должно было бить по Кинбурнской косе

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ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Оружие с уничтоженного под Николаевом склада ВСУ предназначалось для ударов по Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы", — сказал он.

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По информации собеседника агентства, минувшей ночью, в 23:20 и 23:43, российские войска нанесли два удара по военным складам в селе Старая Богдановка в пригороде Николаева. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом, уточнил Лебедев.
Координатор подполья рассказал также, что продолжают поступать сведения о передислокации военных в Очакове, наращивании сил в направлении юга Николаевской и Херсонской областей. По его словам, фиксируется "очень большая деятельность" на Кораблестроительном заводе (ранее завод "61-го коммунара"). Прибывающих военнослужащих и иностранных наемников расселяют по профилакториям и домам отдыха в Николаеве и пригороде, добавил Лебедев.
Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Херсонская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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