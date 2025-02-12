В Самаре суд рассмотрит дело об отравлении "Мистер сидром"
Дело главы компании, производившей "Мистер сидр", поступило в суд Самары
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении руководителя компании, производившей "Мистер сидр", от отравления которым погибли 50 человек, поступило в Красноглинский районный суд Самары, указано в карточке уголовного дела на сайте суда.
«
"Лица: Айрапетян Артем Юрьевич, Гусейнов Анар Афат оглы, часть 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей - ред.). Движение дела: регистрация поступившего в суд дела", - указано на сайте суда.
Дата первого заседания по существу пока не назначена.
Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что указанное уголовное дело передано в суд в Самаре. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра с целью его последующей реализации. Ради сокращения технических расходов и временных затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта.
Для этого с мая по июнь 2023 года Айрапетян купил у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада полиции. Какие-либо документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали. Спирт, оказавшийся ядовитым метанолом, использовался в приготовлении порядка 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Для придания надлежащих потребительских качеств товара и обмана покупателей напиток был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе.
Обвиняемые реализовали более 30 тысяч литров готовой фальсифицированной продукции в различные магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 миллионов рублей.
В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта, сообщали в Генпрокуратуре РФ. Суд в Самаре в феврале 2024 года приговорил к 3,5 годам колонии экс-полицейского за кражу со склада 6 тысяч литров метилового спирта, часть которого попала в "Мистер сидр". Его соучастники, отец и сын, также получили реальные сроки – до 3,5 лет.
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди
10 января, 22:28