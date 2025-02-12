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Стенергард назвала поддержку Украины главной задачей правительства Швеции

Стенергард назвала поддержку Украины главной задачей правительства Швеции - РИА Новости, 12.02.2025

Стенергард назвала поддержку Украины главной задачей правительства Швеции

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала поддержку Украины первоочередной задачей правительства и "моральным долгом" королевства. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:46:00+03:00

2025-02-12T14:46:00+03:00

2025-02-12T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала поддержку Украины первоочередной задачей правительства и "моральным долгом" королевства. "Поддержка Украины является первоочередной внешнеполитической задачей правительства", - заявила она, представляя в парламенте декларацию правительства по внешней политике на 2025 год. Текст ее выступления приводит правительственная канцелярия. По словам министра, Швеция предоставила Украине порядка 70 миллиардов крон (6,4 миллиарда долларов) с 2022 года. Стенергард назвала поддержку Украины моральным долгом Швеции. По ее словам, королевство продолжит оказывать поддержку Украине в политическом, гуманитарном, военном и экономическом плане, пока это будет необходимо. Ранее в январе министр обороны Пол Йонсон заявил, что Швеция выделила Украине крупнейший с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241221/shvetsiya-1990621617.html

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в мире, украина, швеция, россия, сергей лавров, нато