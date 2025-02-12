https://ria.ru/20250212/shtrafy-1998740991.html

Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2025

Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству "Прайм" профессор РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:12:00+03:00

2025-02-12T02:12:00+03:00

2025-02-12T02:12:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

ольга староверова

недвижимость

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россия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.Прежде всего, это касается нарушения противопожарных норм — блокировка пожарного люка на балконе или изменение направления открытия входной двери теперь обойдутся в 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч.Наказание ждет и тех, кто обустроил себе тамбур на общей лестничной площадке, незаконно отгородив несколько квадратных метров. Такие двери придется убрать, иначе придется платить штраф в 15 тысяч рублей. Тамбуры следует согласовывать надлежащим образом, заручившись согласием всех собственников помещений многоквартирного дома.Штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в 2025 году вдвое — до 40% от недоплаченной в бюджет суммы. Сам размер штрафа изменился после вступления в силу с января прогрессивной шкалы налогообложения. По прежней ставке 13% теперь облагается продажа недвижимости стоимостью 2,4 миллиона рублей. Все, что выше, рассчитывается по более высоким ставкам.

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общество, рэу имени г. в. плеханова, ольга староверова, недвижимость, штрафы, россия