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Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2025
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02:12 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/shtrafy-1998740991.html
Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году
Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2025
Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году
Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству "Прайм" профессор РИА Новости, 12.02.2025
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общество
рэу имени г. в. плеханова
ольга староверова
недвижимость
штрафы
россия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.Прежде всего, это касается нарушения противопожарных норм — блокировка пожарного люка на балконе или изменение направления открытия входной двери теперь обойдутся в 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч.Наказание ждет и тех, кто обустроил себе тамбур на общей лестничной площадке, незаконно отгородив несколько квадратных метров. Такие двери придется убрать, иначе придется платить штраф в 15 тысяч рублей. Тамбуры следует согласовывать надлежащим образом, заручившись согласием всех собственников помещений многоквартирного дома.Штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в 2025 году вдвое — до 40% от недоплаченной в бюджет суммы. Сам размер штрафа изменился после вступления в силу с января прогрессивной шкалы налогообложения. По прежней ставке 13% теперь облагается продажа недвижимости стоимостью 2,4 миллиона рублей. Все, что выше, рассчитывается по более высоким ставкам.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, ольга староверова, недвижимость, штрафы, россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ольга Староверова, Недвижимость, Штрафы, Россия
Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Профессор Староверова: штраф за неуплату налога с продажи недвижимости удвоился

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.
Прежде всего, это касается нарушения противопожарных норм — блокировка пожарного люка на балконе или изменение направления открытия входной двери теперь обойдутся в 15 тысяч рублей вместо 10 тысяч.
Наказание ждет и тех, кто обустроил себе тамбур на общей лестничной площадке, незаконно отгородив несколько квадратных метров. Такие двери придется убрать, иначе придется платить штраф в 15 тысяч рублей. Тамбуры следует согласовывать надлежащим образом, заручившись согласием всех собственников помещений многоквартирного дома.
Штраф за неуплату налога с продажи недвижимости вырос в 2025 году вдвое — до 40% от недоплаченной в бюджет суммы. Сам размер штрафа изменился после вступления в силу с января прогрессивной шкалы налогообложения. По прежней ставке 13% теперь облагается продажа недвижимости стоимостью 2,4 миллиона рублей. Все, что выше, рассчитывается по более высоким ставкам.
Квартира - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаОльга СтаровероваНедвижимостьШтрафыРоссия
 
 
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