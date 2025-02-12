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На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/sholts-1998891596.html
На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине
На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине - РИА Новости, 12.02.2025
На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине
"Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:00:00+03:00
2025-02-12T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
нато
европа
германия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и НАТО означает, что в Европе начинают осознавать реальность, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому подтверждением", — говорится в публикации. Боуз добавил, что уже много лет говорит о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в ЕС в его нынешнем виде. На этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html
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в мире, украина, олаф шольц, нато, европа, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Европа, Германия
На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине

Журналист Боуз: слова Шольца об Украине означают, что ЕС начал видеть реальность

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и НАТО означает, что в Европе начинают осознавать реальность, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому подтверждением", — говорится в публикации.
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Боуз добавил, что уже много лет говорит о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в ЕС в его нынешнем виде.

На этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцНАТОЕвропаГермания
 
 
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