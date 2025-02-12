На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине
Журналист Боуз: слова Шольца об Украине означают, что ЕС начал видеть реальность
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и НАТО означает, что в Европе начинают осознавать реальность, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому подтверждением", — говорится в публикации.
"Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому подтверждением", — говорится в публикации.
Боуз добавил, что уже много лет говорит о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в ЕС в его нынешнем виде.
На этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
На этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.