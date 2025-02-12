https://ria.ru/20250212/sholts-1998891596.html

На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине

На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине - РИА Новости, 12.02.2025

На Западе раскрыли, что означают слова Шольца об Украине

"Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:00:00+03:00

2025-02-12T16:00:00+03:00

2025-02-12T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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европа

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и НАТО означает, что в Европе начинают осознавать реальность, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Сейчас Европа осознает реальность, просто это такая трагедия, что миллион украинских жизней, потерянных в их неудачной прокси-войне, стало тому подтверждением", — говорится в публикации. Боуз добавил, что уже много лет говорит о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в ЕС в его нынешнем виде. На этой неделе Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html

https://ria.ru/20250212/evropa-1998827770.html

украина

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в мире, украина, олаф шольц, нато, европа, германия