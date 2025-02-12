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Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений - РИА Новости, 12.02.2025
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03:31 12.02.2025 (обновлено: 07:23 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sholts-1998750749.html
Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений
Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений - РИА Новости, 12.02.2025
Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений
Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:31:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине, его слова передает газета Tagesspiegel.Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут — дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии. "Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию. — Прим. ред.) вооружения", — заявил в итоге Шольц. Ранее в четверг посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998729771.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Нечаев (дипломат), Сергей Лавров, НАТО
Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений

Канцлер ФРГ Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине, его слова передает газета Tagesspiegel.
Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут — дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии.
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"Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию. — Прим. ред.) вооружения", — заявил в итоге Шольц.
Ранее в четверг посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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В миреРоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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