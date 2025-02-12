https://ria.ru/20250212/sholts-1998750749.html

Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений

Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений - РИА Новости, 12.02.2025

Шольц на вопрос об Украине призвал положить конец наращиванию вооружений

Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию... РИА Новости, 12.02.2025

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2025-02-12T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Действующий канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения, отвечая на вопрос о прекращении конфликта на Украине, его слова передает газета Tagesspiegel.Как пишет газета Tagesspiegel, на мероприятии в Котбусе Шольцу задали вопрос, что тот хочет сделать, чтобы остановить смерти в результате украинского конфликта. Издание отмечает, что Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут — дольше, чем на какой-либо другой на этом мероприятии. "Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию. — Прим. ред.) вооружения", — заявил в итоге Шольц. Ранее в четверг посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998729771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, нато