https://ria.ru/20250212/shkolnitsa-1998869420.html

Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 12.02.2025

Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:47:00+03:00

2025-02-12T14:47:00+03:00

2025-02-12T15:01:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство. По данным прокуратуры, ученица 9 класса поступила утром в среду в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. "Девятиклассница на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже девушка пояснила, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на ул. Львовская", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что школьница проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие гибели новорожденного, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья. Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка родила в среду, по предварительным данным, она находилась на 22-й неделе беременности. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления факта – был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины его смерти.

https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html

https://ria.ru/20240327/podrostok-1935977150.html

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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)