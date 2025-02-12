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Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 12.02.2025
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14:47 12.02.2025 (обновлено: 15:01 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/shkolnitsa-1998869420.html
Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод
Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 12.02.2025
Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:47:00+03:00
2025-02-12T15:01:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство. По данным прокуратуры, ученица 9 класса поступила утром в среду в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды. "Девятиклассница на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже девушка пояснила, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на ул. Львовская", - говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что школьница проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие гибели новорожденного, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья. Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка родила в среду, по предварительным данным, она находилась на 22-й неделе беременности. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления факта – был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины его смерти.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

Прокуратура: 9-классница из Красноярска родила и бросила ребенка в мусоропровод

© Прокуратура Красноярского края/TelegramШестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Прокуратура Красноярского края/Telegram
Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод
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КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, ученица 9 класса поступила утром в среду в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина - недавние роды.
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"Девятиклассница на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже девушка пояснила, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на ул. Львовская", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что школьница проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие гибели новорожденного, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка родила в среду, по предварительным данным, она находилась на 22-й неделе беременности. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления факта – был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины его смерти.
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