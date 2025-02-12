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Исаев вернется на пост главы Саратова - РИА Новости, 12.02.2025
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10:43 12.02.2025 (обновлено: 14:33 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/saratov-1998792300.html
Исаев вернется на пост главы Саратова
Исаев вернется на пост главы Саратова - РИА Новости, 12.02.2025
Исаев вернется на пост главы Саратова
Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков спустя четыре месяца после назначения уходит в отставку, на его место вернется Михаил Исаев, возглавлявший... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:43:00+03:00
2025-02-12T14:33:00+03:00
политика
саратов
энгельс
энгельсский район
михаил исаев
роман бусаргин
сергей овсянников
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков спустя четыре месяца после назначения уходит в отставку, на его место вернется Михаил Исаев, возглавлявший город 2,5 года назад, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. Сурков исполнял полномочия главы города с 4 октября 2024 года после того, в отставку подала его предшественница Лада Мокроусова, возглавлявшая город с августа 2022 года. До нее с октября 2017 года пост главы города занимал Исаев, который в сентябре 2022 года был избран депутатом областной думы, где его на первом заседании избрали председателем парламента. В августе 2024 года Исаев покинул пост спикера областной думы и по предложению губернатора возглавил Энгельсский район Саратовской области. "Сегодня встретился с исполняющим полномочия главы Саратова. Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение - покинуть пост и перейти на другую работу. Поблагодарил его за проделанную работу... Встретился с председателем городской думы Сергеем Овсянниковым. От лица депутатов он выступил с предложением назначить на пост руководителя областного центра Михаила Исаева, отметив, что его опыт позволит эффективно решать поставленные задачи по развитию областного центра... Озвучили Михаилу Александровичу это предложение. Он дал свое согласие", - написал Бусаргин. Он отметил, что Исаев ранее возглавлял Саратов, а сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов - Энгельсским районом области, где также накопилось множество проблем, требующих решения. "Жители знают его по работе не только в муниципальной, но и в законодательной власти. На посту председателя областной думы решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек", - пояснил глава региона. Исаев отметил в Telegram-канале, что принял предложение вернуться на работу в Саратов и поблагодарил жителей Энгельса за поддержку и доверие. "Уверен, что новый руководитель муниципалитета продолжит реализацию всех этих решений и будет эффективно работать над выполнением других. Саратов и Энгельс расположены близко друг к другу, часть вопросов пересекаются, поэтому наше взаимодействие продолжится", - написал он. Сурков в Telegram-канале подчеркнул, что период руководства Саратовом для него был значимым и ответственным. "Уважаемые жители Саратова! Принял решение покинуть должность исполняющего полномочия главы города в связи с переходом на другую работу. Спасибо вам за поддержку и оказанное доверие. Отдельные слова благодарности коллегам за продуктивную совместную работу. Период руководства областным центром для меня был значимым и ответственным. Без сомнений Саратов будет развиваться и идти вперед", - отметил он.Администрация Энгельсского района позднее сообщила в Telegram-канале, что собрание депутатов в среду приняло решение возложить исполнение полномочий главы района на заместителя главы по правовым вопросам Максима Леонова.
https://ria.ru/20250211/magadan-1998559901.html
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979811889.html
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политика, саратов, энгельс, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин, сергей овсянников
Политика, Саратов, Энгельс, Энгельсский район, Михаил Исаев, Роман Бусаргин, Сергей Овсянников
Исаев вернется на пост главы Саратова

И.о. главы Саратова Сурков ушел в отставку, на его место вернется Исаев

© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтактеБывший мэр Саратова Михаил Исаев
Бывший мэр Саратова Михаил Исаев - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтакте
Бывший мэр Саратова Михаил Исаев. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков спустя четыре месяца после назначения уходит в отставку, на его место вернется Михаил Исаев, возглавлявший город 2,5 года назад, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Сурков исполнял полномочия главы города с 4 октября 2024 года после того, в отставку подала его предшественница Лада Мокроусова, возглавлявшая город с августа 2022 года. До нее с октября 2017 года пост главы города занимал Исаев, который в сентябре 2022 года был избран депутатом областной думы, где его на первом заседании избрали председателем парламента. В августе 2024 года Исаев покинул пост спикера областной думы и по предложению губернатора возглавил Энгельсский район Саратовской области.
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"Сегодня встретился с исполняющим полномочия главы Саратова. Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение - покинуть пост и перейти на другую работу. Поблагодарил его за проделанную работу... Встретился с председателем городской думы Сергеем Овсянниковым. От лица депутатов он выступил с предложением назначить на пост руководителя областного центра Михаила Исаева, отметив, что его опыт позволит эффективно решать поставленные задачи по развитию областного центра... Озвучили Михаилу Александровичу это предложение. Он дал свое согласие", - написал Бусаргин.
Он отметил, что Исаев ранее возглавлял Саратов, а сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов - Энгельсским районом области, где также накопилось множество проблем, требующих решения. "Жители знают его по работе не только в муниципальной, но и в законодательной власти. На посту председателя областной думы решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение как честный и ответственный человек", - пояснил глава региона.
Исаев отметил в Telegram-канале, что принял предложение вернуться на работу в Саратов и поблагодарил жителей Энгельса за поддержку и доверие. "Уверен, что новый руководитель муниципалитета продолжит реализацию всех этих решений и будет эффективно работать над выполнением других. Саратов и Энгельс расположены близко друг к другу, часть вопросов пересекаются, поэтому наше взаимодействие продолжится", - написал он.
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Сурков в Telegram-канале подчеркнул, что период руководства Саратовом для него был значимым и ответственным. "Уважаемые жители Саратова! Принял решение покинуть должность исполняющего полномочия главы города в связи с переходом на другую работу. Спасибо вам за поддержку и оказанное доверие. Отдельные слова благодарности коллегам за продуктивную совместную работу. Период руководства областным центром для меня был значимым и ответственным. Без сомнений Саратов будет развиваться и идти вперед", - отметил он.
Администрация Энгельсского района позднее сообщила в Telegram-канале, что собрание депутатов в среду приняло решение возложить исполнение полномочий главы района на заместителя главы по правовым вопросам Максима Леонова.
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