https://ria.ru/20250212/sanktsii-1998918154.html

Швейцария введет новые санкции против России

Швейцария введет новые санкции против России - РИА Новости, 12.02.2025

Швейцария введет новые санкции против России

Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:40:00+03:00

2025-02-12T17:40:00+03:00

2025-02-12T17:46:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 12 фев - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые меры вступают в силу 13 февраля 2025 года", - сказано в документе.Уточняется, что Швейцария отныне запрещает признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми российские суды претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между российскими и швейцарскими компаниями.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Власти в Берне заблокировали частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - свыше 19,7 миллиарда долларов. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 8,45 миллиарда долларов активов российского Центробанка. Кроме того, Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов РФ.

https://ria.ru/20250212/naemnik-1998829904.html

швейцария

россия

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евросоюз, швейцария, россия, credit suisse , нато, берн (кантон), экономика, в мире