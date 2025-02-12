Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России
Ишингер: разрешение украинского конфликта потребует снятия санкций с России
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что разрешение украинского конфликта потребует обсуждения снятия санкций с России.
В своей статье для газеты Politico он написал, что урегулирование конфликта будет сложным и длительным процессом.
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"Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - говорится в материале газеты.
Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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