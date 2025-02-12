Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/sanktsii-1998788421.html
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России - РИА Новости, 12.02.2025
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что разрешение украинского конфликта потребует обсуждения снятия санкций с... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:17:00+03:00
2025-02-12T10:17:00+03:00
в мире
цены на нефть
украина
россия
европа
владимир путин
дональд трамп
вольфганг ишингер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что разрешение украинского конфликта потребует обсуждения снятия санкций с России. В своей статье для газеты Politico он написал, что урегулирование конфликта будет сложным и длительным процессом. "Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - говорится в материале газеты. Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20241008/stoltenberg-1977070363.html
https://ria.ru/20241008/konferentsiya-1976994175.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_179:0:2824:1984_1920x0_80_0_0_40485b5cf373a7128e7b8480311b4156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, россия, европа, владимир путин, дональд трамп, вольфганг ишингер, politico
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вольфганг Ишингер, Politico
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России

Ишингер: разрешение украинского конфликта потребует снятия санкций с России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вольфганг Ишингер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что разрешение украинского конфликта потребует обсуждения снятия санкций с России.
В своей статье для газеты Politico он написал, что урегулирование конфликта будет сложным и длительным процессом.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Пушков оценил назначение Столтенберга председателем Мюнхенской конференции
8 октября 2024, 22:43
"Вся ситуация с безопасностью в Европе, снятие санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность - все это нужно будет обсуждать", - говорится в материале газеты.
Ранее портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
8 октября 2024, 15:16
 
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВольфганг ИшингерPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала