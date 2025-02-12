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В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США
В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США - РИА Новости, 12.02.2025
В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США
Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего у американского штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США, два пилота спасены, сообщает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:27:00+03:00
2025-02-12T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего у американского штата Калифорния недалеко от авиационной базы ВМС США, два пилота спасены, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарных. "Военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы ВМС Норт-Айленд в среду. Пожарный департамент Сан-Диего подтвердил, что на борту было два пилота и что оба были спасены", - сообщает телеканал. Как отмечается, пилоты были госпитализированы, а на место крушения направлены 60 пожарных и различная техника, в том числе вертолет. Представитель ВМС США сообщил телеканалу ABC10, что рухнул самолет E/A-18 G Growler, а его пилоты благополучно катапультировались. В береговой охране США отметили, что их спасло рыболовецкое судно, указывает телеканал.
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в мире, сан-диего, сша
В заливе Сан-Диего упал самолет ВМС США
Fox News: у авиабазы ВМС США в заливе Сан-Диего упал военный самолет