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На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.02.2025
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09:48 12.02.2025 (обновлено: 11:19 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html
На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.02.2025
На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:48:00+03:00
2025-02-12T11:19:00+03:00
происшествия
сабетта
ютэйр
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."В утреннее время 11 февраля воздушное судно Ан-24 авиакомпании АК "ЮТэйр" при выполнении коммерческого рейса UTR-9702 по маршруту Сабетта — Утренний после посадки на аэродром Утренний выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (на расстояние. — Прим. ред.) около десяти метров по осевой линии", — говорится в релизе.На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров, пострадавших нет. "Транспортной прокуратурой организована проверка по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы", — уточнили в пресс-службе.Росавиация накануне сообщила, что расследует инцидент с самолетом Ан-24, который выкатился за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы. Судно отбуксировали на стоянку, предварительно, повреждений оно не получило.
https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html
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происшествия, сабетта, ютэйр, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, ямал
Происшествия, Сабетта, ЮТэйр, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24, Ямал
На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Ямале прокуратура проверяет инцидент с выкатившимся за пределы ВПП Ан-24

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме Утренний в ЯНАО
Самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме Утренний в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме Утренний в ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"В утреннее время 11 февраля воздушное судно Ан-24 авиакомпании АК "ЮТэйр" при выполнении коммерческого рейса UTR-9702 по маршруту Сабетта — Утренний после посадки на аэродром Утренний выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (на расстояние. — Прим. ред.) около десяти метров по осевой линии", — говорится в релизе.
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На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров, пострадавших нет.
"Транспортной прокуратурой организована проверка по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы", — уточнили в пресс-службе.
Росавиация накануне сообщила, что расследует инцидент с самолетом Ан-24, который выкатился за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы. Судно отбуксировали на стоянку, предварительно, повреждений оно не получило.
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ПроисшествияСабеттаЮТэйрФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-24Ямал
 
 
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