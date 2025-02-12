https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html

На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 12.02.2025

На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:48:00+03:00

2025-02-12T09:48:00+03:00

2025-02-12T11:19:00+03:00

происшествия

сабетта

ютэйр

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."В утреннее время 11 февраля воздушное судно Ан-24 авиакомпании АК "ЮТэйр" при выполнении коммерческого рейса UTR-9702 по маршруту Сабетта — Утренний после посадки на аэродром Утренний выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (на расстояние. — Прим. ред.) около десяти метров по осевой линии", — говорится в релизе.На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров, пострадавших нет. "Транспортной прокуратурой организована проверка по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы", — уточнили в пресс-службе.Росавиация накануне сообщила, что расследует инцидент с самолетом Ан-24, который выкатился за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы. Судно отбуксировали на стоянку, предварительно, повреждений оно не получило.

https://ria.ru/20250102/samolet-1992291898.html

https://ria.ru/20250125/an-24-1995447063.html

сабетта

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сабетта, ютэйр, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24, ямал