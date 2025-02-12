На Ямале самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
На Ямале прокуратура проверяет инцидент с выкатившимся за пределы ВПП Ан-24
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме Утренний в ЯНАО
Самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме Утренний в ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости. На Ямале самолет Ан-24 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, идет проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"В утреннее время 11 февраля воздушное судно Ан-24 авиакомпании АК "ЮТэйр" при выполнении коммерческого рейса UTR-9702 по маршруту Сабетта — Утренний после посадки на аэродром Утренний выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (на расстояние. — Прим. ред.) около десяти метров по осевой линии", — говорится в релизе.
На борту находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров, пострадавших нет.
"Транспортной прокуратурой организована проверка по факту выкатывания воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы", — уточнили в пресс-службе.
Росавиация накануне сообщила, что расследует инцидент с самолетом Ан-24, который выкатился за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы. Судно отбуксировали на стоянку, предварительно, повреждений оно не получило.
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