https://ria.ru/20250212/saks-1998747507.html

Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции

Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции - РИА Новости, 12.02.2025

Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X вспомнил писателя Александра Солженицына, комментируя слова президента США Дональда Трампа о коррупции в стране. РИА Новости, 12.02.2025

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2025-02-12T02:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X вспомнил писателя Александра Солженицына, комментируя слова президента США Дональда Трампа о коррупции в стране. "Перефразируя Солженицына: мы знаем, что они воруют. Они знают, что они воруют. Они даже знают, что мы это знаем. Но они все равно воруют", - написал Сакс, отреагировав на публикацию со словами Трампа о том, что он видит свидетельства коррупции в американском правительстве. Оригинальную фразу, в которой речь идет не о воровстве, а о лжи, часто приписывают Солженицыну, однако существуют сомнения, что авторство действительно принадлежит ему. Ранее Трамп уже заявлял, что в правительстве США обнаружены факты мошенничества, растрат и злоупотребления на миллиарды долларов. Более того, по словам президента, Соединенные Штаты теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998085880.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, александр солженицын, агентство по международному развитию сша, министерство обороны сша