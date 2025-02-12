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Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции
Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции - РИА Новости, 12.02.2025
Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции
Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X вспомнил писателя Александра Солженицына, комментируя слова президента США Дональда Трампа о коррупции в стране. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:25:00+03:00
2025-02-12T02:25:00+03:00
2025-02-12T02:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X вспомнил писателя Александра Солженицына, комментируя слова президента США Дональда Трампа о коррупции в стране. "Перефразируя Солженицына: мы знаем, что они воруют. Они знают, что они воруют. Они даже знают, что мы это знаем. Но они все равно воруют", - написал Сакс, отреагировав на публикацию со словами Трампа о том, что он видит свидетельства коррупции в американском правительстве. Оригинальную фразу, в которой речь идет не о воровстве, а о лжи, часто приписывают Солженицыну, однако существуют сомнения, что авторство действительно принадлежит ему. Ранее Трамп уже заявлял, что в правительстве США обнаружены факты мошенничества, растрат и злоупотребления на миллиарды долларов. Более того, по словам президента, Соединенные Штаты теряют триллионы долларов из-за неэффективных и, возможно, незаконных расходов в государственных структурах, проверки госструктур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. Трамп приостановил финансирование зарубежных программ, а также ряда внутренних. Он заявлял о коррупции в Агентстве по международному развитию (USAID) и обещал проверить минобразования и Пентагон. Суды блокируют некоторые из решений Белого дома.
https://ria.ru/20250207/tramp-1998085880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, александр солженицын, агентство по международному развитию сша, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Александр Солженицын, Агентство по международному развитию США, Министерство обороны США
Миллиардер Сакс вспомнил Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции
Сакс перефразировал Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции в США