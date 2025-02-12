На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины
МЧС: на Сахалине спасатели эвакуировали более сотни рыбаков с дрейфующей льдины
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиЭвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина
Эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек", — говорится в релизе.
© Главное управление МЧС России по Сахалинской областиОперация по спасению рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю
Операция по спасению рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю
Спасательная операция завершена, на месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.
Незадолго до этого в МЧС заявили, что часть рыбаков отказывались от эвакуации, не желая уходить без улова.
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Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега.
В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
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