https://ria.ru/20250212/sahalin-1998773789.html

На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.02.2025

На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины

Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:15:00+03:00

2025-02-12T09:15:00+03:00

2025-02-12T10:52:00+03:00

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек", — говорится в релизе.Спасательная операция завершена, на месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.Незадолго до этого в МЧС заявили, что часть рыбаков отказывались от эвакуации, не желая уходить без улова.Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш