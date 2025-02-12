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На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.02.2025
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09:15 12.02.2025 (обновлено: 10:52 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sahalin-1998773789.html
На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины
Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:15:00+03:00
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек", — говорится в релизе.Спасательная операция завершена, на месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.Незадолго до этого в МЧС заявили, что часть рыбаков отказывались от эвакуации, не желая уходить без улова.Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине эвакуировали более сотни рыбаков с оторвавшейся льдины

МЧС: на Сахалине спасатели эвакуировали более сотни рыбаков с дрейфующей льдины

© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиЭвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина
Эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Эвакуация рыбаков с оторвавшейся льдины на побережье Корсаковского района Сахалина
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев — РИА Новости. Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек", — говорится в релизе.
© Главное управление МЧС России по Сахалинской областиОперация по спасению рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю
Операция по спасению рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Операция по спасению рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю
Спасательная операция завершена, на месте работали 31 специалист и 17 единиц техники.
Незадолго до этого в МЧС заявили, что часть рыбаков отказывались от эвакуации, не желая уходить без улова.
Спасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
2 февраля, 15:29
Льдину с рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега.
В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
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11 февраля, 07:06
 
ПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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