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На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков
Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:35:00+03:00
2025-02-12T08:35:00+03:00
2025-02-12T11:38:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. "Сто девять рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 - с помощью плавсредств", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей. В спасательной операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
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происшествия, сахалин, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалин, Россия, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков
На юге Сахалина с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков