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На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков - РИА Новости, 12.02.2025
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08:35 12.02.2025 (обновлено: 11:38 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sahalin-1998768381.html
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков - РИА Новости, 12.02.2025
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков
Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:35:00+03:00
2025-02-12T11:38:00+03:00
происшествия
сахалин
россия
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. "Сто девять рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 - с помощью плавсредств", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей. В спасательной операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
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сахалин
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происшествия, сахалин, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалин, Россия, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков

На юге Сахалина с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпасатели эвакуируют застрявших на льдине в Сахалинской области рыбаков. 12 февраля 2025
Спасатели эвакуируют застрявших на льдине в Сахалинской области рыбаков. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Спасатели эвакуируют застрявших на льдине в Сахалинской области рыбаков. 12 февраля 2025
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России.
"Сто девять рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 - с помощью плавсредств", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей. В спасательной операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".
Спасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
2 февраля, 15:29
 
ПроисшествияСахалинРоссияОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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