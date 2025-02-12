https://ria.ru/20250212/sahalin-1998768381.html

На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков

На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков - РИА Новости, 12.02.2025

На Сахалине с дрейфующей льдины сняли более 100 рыбаков

Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:35:00+03:00

2025-02-12T08:35:00+03:00

2025-02-12T11:38:00+03:00

происшествия

сахалин

россия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 фев – РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей на юге Сахалина льдины более 100 рыбаков, информирует региональный главк МЧС России. "Сто девять рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 - с помощью плавсредств", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Льдину с 300 рыболовами оторвало в среду от берега в Корсаковском районе на юге Сахалина. Трещина шириной до десяти метров отколола кусок льда на расстоянии 2,5 километра от берега. По предварительной информации, на ледовом поле находились около 300 рыбаков-любителей. В спасательной операции задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус".

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

сахалин

россия

охотское море

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происшествия, сахалин, россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш