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Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи. Так, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта. Ранее в среду Путин поговорил по телефону с Трампом. Их разговор продлился около полутора часов. За это время они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, обмен пленными и другие темы. Российский президент также пригласил Трампа посетить Москву.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа, экономика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московская биржа, Экономика
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на фоне новостей о разговоре Путина и Трампа