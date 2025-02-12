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Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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23:32 12.02.2025 (обновлено: 23:56 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/rynok-1998976827.html
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа
Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из... РИА Новости, 12.02.2025
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи. Так, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта. Ранее в среду Путин поговорил по телефону с Трампом. Их разговор продлился около полутора часов. За это время они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, обмен пленными и другие темы. Российский президент также пригласил Трампа посетить Москву.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, московская биржа, экономика
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Московская биржа, Экономика
Российский рынок акций усилил рост на новостях о разговоре Путина и Трампа

Российский рынок акций усилил рост на фоне новостей о разговоре Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, следует из данных Московской биржи.
Так, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:20 мск рос на 2,38%, до 3 089,95 пункта. На пике он вплотную подбирался к 3 100 пунктам, достигнув 3 097,14 пункта.
Ранее в среду Путин поговорил по телефону с Трампом. Их разговор продлился около полутора часов. За это время они обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, обмен пленными и другие темы. Российский президент также пригласил Трампа посетить Москву.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Индекс Мосбиржи впервые с 3 июля поднялся выше 3200 пунктов
Вчера, 23:23
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМосковская биржаЭкономика
 
 
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