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"Ростех" впервые представит комплекс "Корнет" с дистанционным пультом - РИА Новости, 12.02.2025
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Новое оружие России
 
08:32 12.02.2025 (обновлено: 10:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/rostekh-1998768214.html
"Ростех" впервые представит комплекс "Корнет" с дистанционным пультом
"Ростех" впервые представит комплекс "Корнет" с дистанционным пультом - РИА Новости, 12.02.2025
"Ростех" впервые представит комплекс "Корнет" с дистанционным пультом
Противотанковый комплекс "Корнет" (разработан холдингом "Высокоточные комплексы") получил дистанционный пульт управления, его впервые покажут на выставке... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:32:00+03:00
2025-02-12T10:09:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
абу-даби
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Противотанковый комплекс "Корнет" (разработан холдингом "Высокоточные комплексы") получил дистанционный пульт управления, его впервые покажут на выставке IDEX-2025, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Корнет" получил дистанционный пульт управления. Теперь его расчет может вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса. Пульт мы также впервые представляем на IDEX. Он сделан на отечественной компонентной базе и отвечает высоким стандартам надежности и эргономичности", - сказал Оздоев. Управляемую ракету комплекса "Корнет-Э" он назвал хорошим примером адаптивности технологий, характерной для российских вооружений. Индустриальный директор уточнил, что с некоторыми изменениями ракета стала авиабоеприпасом Х-БПЛА, который используется на ударных дронах. Кроме того, на основе "Корнета" создана его облегчённая версия - комплекс "Булат". Который также впервые будет показан в Абу-Даби. "Параллельно все варианты "Корнета" продолжают совершенствоваться. Например, в методах наведения. Точность ракеты сегодня превосходна – легко залетает в амбразуру огневой точки противника. Получаем положительные отзывы от военных", - добавил Оздоев. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250212/rosteha-1998767167.html
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безопасность, технологии, абу-даби, бекхан оздоев, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех
"Ростех" впервые представит комплекс "Корнет" с дистанционным пультом

"Ростех" впервые покажет комплекс "Корнет" с дистанционным пультом на IDEX-2025

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Противотанковый комплекс "Корнет" (разработан холдингом "Высокоточные комплексы") получил дистанционный пульт управления, его впервые покажут на выставке IDEX-2025, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Корнет" получил дистанционный пульт управления. Теперь его расчет может вести стрельбу из укрытия за десятки метров от комплекса. Пульт мы также впервые представляем на IDEX. Он сделан на отечественной компонентной базе и отвечает высоким стандартам надежности и эргономичности", - сказал Оздоев.
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Управляемую ракету комплекса "Корнет-Э" он назвал хорошим примером адаптивности технологий, характерной для российских вооружений. Индустриальный директор уточнил, что с некоторыми изменениями ракета стала авиабоеприпасом Х-БПЛА, который используется на ударных дронах. Кроме того, на основе "Корнета" создана его облегчённая версия - комплекс "Булат". Который также впервые будет показан в Абу-Даби.
"Параллельно все варианты "Корнета" продолжают совершенствоваться. Например, в методах наведения. Точность ракеты сегодня превосходна – легко залетает в амбразуру огневой точки противника. Получаем положительные отзывы от военных", - добавил Оздоев.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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