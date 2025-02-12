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"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 - РИА Новости, 12.02.2025
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08:55 12.02.2025 (обновлено: 11:52 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/rostehi-1998770645.html
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 - РИА Новости, 12.02.2025
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:55:00+03:00
2025-02-12T11:52:00+03:00
безопасность
технологии
абу-даби
бекхан оздоев
михаил калашников
ростех
шак-12
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев. РПЛ-7 будет показан на IDEX-2025 впервые. Оружие создано под патрон 7,62х39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, а также может дооснащаться навесным оборудованием. Кроме того, "Калашников" впервые представляет новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15 - укороченный и малогабаритный. "Стрелковое оружие – направление, где наши образцы остаются одними из самых востребованных. Со времен Михаила Калашникова отечественные оружейники задали высокую планку - автоматическое оружие должно быть точным, надежным, удобным, технологичным, при этом простым в обслуживании и эстетичным. По совокупности этих показателей нас пока не превзошел никто, хотя иностранные конкуренты пытаются копировать наш подход", - подчеркнул Оздоев. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20241119/avtomat--1984703030.html
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безопасность, технологии, абу-даби, бекхан оздоев, михаил калашников, ростех, шак-12, в мире
Безопасность, Технологии, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Михаил Калашников, Ростех, ШАК-12, В мире
"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7

Ростех о новом пулемёте РПЛ-7: Рэмбо бы позавидовал

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Пулемет РПЛ-7
Пулемет РПЛ-7 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Пулемет РПЛ-7
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев.
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РПЛ-7 будет показан на IDEX-2025 впервые. Оружие создано под патрон 7,62х39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, а также может дооснащаться навесным оборудованием.
Кроме того, "Калашников" впервые представляет новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15 - укороченный и малогабаритный.
"Стрелковое оружие – направление, где наши образцы остаются одними из самых востребованных. Со времен Михаила Калашникова отечественные оружейники задали высокую планку - автоматическое оружие должно быть точным, надежным, удобным, технологичным, при этом простым в обслуживании и эстетичным. По совокупности этих показателей нас пока не превзошел никто, хотя иностранные конкуренты пытаются копировать наш подход", - подчеркнул Оздоев.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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