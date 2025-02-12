https://ria.ru/20250212/rostehi-1998770645.html

"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7

"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 - РИА Новости, 12.02.2025

"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7

"Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:55:00+03:00

2025-02-12T08:55:00+03:00

2025-02-12T11:52:00+03:00

безопасность

технологии

абу-даби

бекхан оздоев

михаил калашников

ростех

шак-12

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998812812_0:37:1081:645_1920x0_80_0_0_7b9c0a8e5524f4c3aa767f656c11ebe9.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" покажет на выставке в Абу-Даби ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, он настолько эргономичен, что удобству его применения позавидовал бы Рэмбо из известного кинофильма, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "При этом конструкторы концерна уделили большое внимание эргономике и удобству пулемета. В частности, РПЛ-7 относительно невелик и очень легкий по сравнению с одноклассниками. Позволяет вести огонь как левой, так и правой рукой. Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям", - сказал Оздоев. РПЛ-7 будет показан на IDEX-2025 впервые. Оружие создано под патрон 7,62х39 миллиметров и обладает высокой надежностью и точностью, а также может дооснащаться навесным оборудованием. Кроме того, "Калашников" впервые представляет новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15 - укороченный и малогабаритный. "Стрелковое оружие – направление, где наши образцы остаются одними из самых востребованных. Со времен Михаила Калашникова отечественные оружейники задали высокую планку - автоматическое оружие должно быть точным, надежным, удобным, технологичным, при этом простым в обслуживании и эстетичным. По совокупности этих показателей нас пока не превзошел никто, хотя иностранные конкуренты пытаются копировать наш подход", - подчеркнул Оздоев. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20241119/avtomat--1984703030.html

https://ria.ru/20250127/kalashnikov-1995689980.html

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, абу-даби, бекхан оздоев, михаил калашников, ростех, шак-12, в мире