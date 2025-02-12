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"Ростех" ожидает, что модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.02.2025
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08:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rostehi-1998769920.html
"Ростех" ожидает, что модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке
"Ростех" ожидает, что модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.02.2025
"Ростех" ожидает, что модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке
"Ростех" ожидает, что боевой модуль "Бережок" будет востребован у многих стран на Ближнем Востоке, так как с его помощью можно модернизировать БМП, имеющиеся у... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:51:00+03:00
2025-02-12T08:51:00+03:00
безопасность
технологии
ближний восток
абу-даби
бекхан оздоев
ростех
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" ожидает, что боевой модуль "Бережок" будет востребован у многих стран на Ближнем Востоке, так как с его помощью можно модернизировать БМП, имеющиеся у них на вооружении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Ожидаем, что модуль будет востребован у зарубежных эксплуатантов - на Ближнем Востоке БМП есть в парке наземной техники у многих стран", - сказал Оздоев. Он уточнил, что госкорпорация покажет натурный образец боевого модуля "Бережок" на выставке IDEX-2025. Модуль оснащен 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом и комплексом "Корнет". Он ставится на боевые машины пехоты, и также полностью подтвердил свою эффективность. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20241008/rostekh-1976949859.html
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безопасность, технологии, ближний восток, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, в мире
Безопасность, Технологии, Ближний Восток, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех, В мире
"Ростех" ожидает, что модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке

Ростех: боевой модуль "Бережок" будет востребован на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Ростеха"
Логотип Ростеха - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Ростеха". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Ростех" ожидает, что боевой модуль "Бережок" будет востребован у многих стран на Ближнем Востоке, так как с его помощью можно модернизировать БМП, имеющиеся у них на вооружении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Ожидаем, что модуль будет востребован у зарубежных эксплуатантов - на Ближнем Востоке БМП есть в парке наземной техники у многих стран", - сказал Оздоев.
Он уточнил, что госкорпорация покажет натурный образец боевого модуля "Бережок" на выставке IDEX-2025.
Модуль оснащен 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом и комплексом "Корнет". Он ставится на боевые машины пехоты, и также полностью подтвердил свою эффективность.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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