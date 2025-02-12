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В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия - РИА Новости, 12.02.2025
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08:22 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rosteha-1998767167.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия - РИА Новости, 12.02.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия
Российское вооружение не теряет популярности за счет того, что постоянно получает новые качества: к их выгодной цене, высокому качеству и эффективности в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:22:00+03:00
2025-02-12T08:22:00+03:00
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российское вооружение не теряет популярности за счет того, что постоянно получает новые качества: к их выгодной цене, высокому качеству и эффективности в последнее время добавилась ещё и адаптивность применяемых технологий, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Большой интерес иностранных заказчиков понятен. Военная продукция России многократно проверена в бою и показала свои преимущества. Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке. Если раньше шла речь о "цене – качестве – эффективности", то сейчас эту триаду стоит расширить до "цена – качества – эффективность – адаптивность технологий", - сказал Оздоев. Он отметил, что специалисты госкорпорации выстроили эффективную систему обратной связи, которая позволяет собирать данные непосредственно в боях в зоне СВО, причём как самостоятельно, так и в форме отзывов от военнослужащих, а также вести работу с военными научными институтами. В итоге, по его словам, российские разработчики имеют беспрецедентный объем информации о реальном опыте применения вооружений в боях. Это позволяет оперативно трансформировать и масштабировать технологии и адаптировать оружие под актуальные потребности, пояснил Оздоев. "Мы сохраняем свои позиции, несмотря на санкции. Экспортный портфель заказов России в последние годы не только не сократился, а достиг рекордных показателей. На конец 2024 года превысил 57 миллиардов долларов", - добавил Оздоев. В качестве примера адаптивности он привел комплекс ПВО "Крона-Э" от "Калашникова". В нём в едином боевом модуле сочетаются проверенные зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333, а также средства обнаружения и управления. "В результате получили новое качество и эффективность. Комплекс универсален – может быть стационарным и на колесном шасси", - рассказал Оздоев. "Крона" также впервые будет презентована на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20240813/krasnopol-1965827310.html
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безопасность, технологии, россия, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, экономика
Безопасность, Технологии, Россия, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех, Экономика
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия

Оздоев: российское оружие постоянно получает новые качества

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российское вооружение не теряет популярности за счет того, что постоянно получает новые качества: к их выгодной цене, высокому качеству и эффективности в последнее время добавилась ещё и адаптивность применяемых технологий, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Большой интерес иностранных заказчиков понятен. Военная продукция России многократно проверена в бою и показала свои преимущества. Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке. Если раньше шла речь о "цене – качестве – эффективности", то сейчас эту триаду стоит расширить до "цена – качества – эффективность – адаптивность технологий", - сказал Оздоев.
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Он отметил, что специалисты госкорпорации выстроили эффективную систему обратной связи, которая позволяет собирать данные непосредственно в боях в зоне СВО, причём как самостоятельно, так и в форме отзывов от военнослужащих, а также вести работу с военными научными институтами.
В итоге, по его словам, российские разработчики имеют беспрецедентный объем информации о реальном опыте применения вооружений в боях. Это позволяет оперативно трансформировать и масштабировать технологии и адаптировать оружие под актуальные потребности, пояснил Оздоев.
"Мы сохраняем свои позиции, несмотря на санкции. Экспортный портфель заказов России в последние годы не только не сократился, а достиг рекордных показателей. На конец 2024 года превысил 57 миллиардов долларов", - добавил Оздоев.
В качестве примера адаптивности он привел комплекс ПВО "Крона-Э" от "Калашникова". В нём в едином боевом модуле сочетаются проверенные зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333, а также средства обнаружения и управления. "В результате получили новое качество и эффективность. Комплекс универсален – может быть стационарным и на колесном шасси", - рассказал Оздоев.
"Крона" также впервые будет презентована на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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