https://ria.ru/20250212/rosteha-1998767167.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия - РИА Новости, 12.02.2025

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российского оружия

Российское вооружение не теряет популярности за счет того, что постоянно получает новые качества: к их выгодной цене, высокому качеству и эффективности в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:22:00+03:00

2025-02-12T08:22:00+03:00

2025-02-12T08:22:00+03:00

безопасность

технологии

россия

абу-даби

бекхан оздоев

ростех

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962148876_149:160:2946:1733_1920x0_80_0_0_3f9323dfde4f92e7d1f8a56da814e940.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российское вооружение не теряет популярности за счет того, что постоянно получает новые качества: к их выгодной цене, высокому качеству и эффективности в последнее время добавилась ещё и адаптивность применяемых технологий, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Большой интерес иностранных заказчиков понятен. Военная продукция России многократно проверена в бою и показала свои преимущества. Кроме того, сегодня можно говорить о новых критериях для оценки конкурентоспособности на мировом оружейном рынке. Если раньше шла речь о "цене – качестве – эффективности", то сейчас эту триаду стоит расширить до "цена – качества – эффективность – адаптивность технологий", - сказал Оздоев. Он отметил, что специалисты госкорпорации выстроили эффективную систему обратной связи, которая позволяет собирать данные непосредственно в боях в зоне СВО, причём как самостоятельно, так и в форме отзывов от военнослужащих, а также вести работу с военными научными институтами. В итоге, по его словам, российские разработчики имеют беспрецедентный объем информации о реальном опыте применения вооружений в боях. Это позволяет оперативно трансформировать и масштабировать технологии и адаптировать оружие под актуальные потребности, пояснил Оздоев. "Мы сохраняем свои позиции, несмотря на санкции. Экспортный портфель заказов России в последние годы не только не сократился, а достиг рекордных показателей. На конец 2024 года превысил 57 миллиардов долларов", - добавил Оздоев. В качестве примера адаптивности он привел комплекс ПВО "Крона-Э" от "Калашникова". В нём в едином боевом модуле сочетаются проверенные зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333, а также средства обнаружения и управления. "В результате получили новое качество и эффективность. Комплекс универсален – может быть стационарным и на колесном шасси", - рассказал Оздоев. "Крона" также впервые будет презентована на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

https://ria.ru/20240813/krasnopol-1965827310.html

https://ria.ru/20240820/rostekh-1967361259.html

россия

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, экономика