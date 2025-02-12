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В "Ростехе" рассказали о применении новых барражирующих боеприпасов на СВО - РИА Новости, 12.02.2025
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08:44 12.02.2025 (обновлено: 10:10 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/rosteh-1998769467.html
В "Ростехе" рассказали о применении новых барражирующих боеприпасов на СВО
В "Ростехе" рассказали о применении новых барражирующих боеприпасов на СВО - РИА Новости, 12.02.2025
В "Ростехе" рассказали о применении новых барражирующих боеприпасов на СВО
Новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" уже применяются в ходе СВО и успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО противника,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:44:00+03:00
2025-02-12T10:10:00+03:00
безопасность
технологии
абу-даби
бекхан оздоев
ростех
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" уже применяются в ходе СВО и успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО противника, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально" - его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты. Аппарат уже применяется в зоне СВО и успешно уничтожает огневые точки, бронетехнику, системы ПВО противника", - сказал Оздоев. Он уточнил, что этот боеприпас, предназначенный для поражения целей на линии фронта и в тактической глубине, "Калашников" впервые покажет на выставке IDEX-2025. В целом, по словам индустриального директора, у "Ростеха" есть практически полный набор технологий по беспилотным системам. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250212/rosteha-1998767167.html
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безопасность, технологии, абу-даби, бекхан оздоев, ростех
Безопасность, Технологии, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех
В "Ростехе" рассказали о применении новых барражирующих боеприпасов на СВО

Оздоев: ВС России применили новые барражирующие боеприпасы на СВО

© Концерн "Калашников"/TelegramБарражирующий боеприпас "КУБ-2-Э"
Барражирующий боеприпас КУБ-2-Э - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Концерн "Калашников"/Telegram
Барражирующий боеприпас "КУБ-2-Э"
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новые барражирующие боеприпасы "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э" уже применяются в ходе СВО и успешно уничтожают огневые точки, бронетехнику и системы ПВО противника, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.
"Дрон-камикадзе сделан по принципу "просто, но функционально" - его можно выпускать в больших количествах, при этом он наделен качествами высокоточной управляемой ракеты. Аппарат уже применяется в зоне СВО и успешно уничтожает огневые точки, бронетехнику, системы ПВО противника", - сказал Оздоев.
Он уточнил, что этот боеприпас, предназначенный для поражения целей на линии фронта и в тактической глубине, "Калашников" впервые покажет на выставке IDEX-2025. В целом, по словам индустриального директора, у "Ростеха" есть практически полный набор технологий по беспилотным системам.
Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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