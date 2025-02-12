https://ria.ru/20250212/rosteh-1998767894.html

Оздоев заявил об интересе ближневосточных стран к российскому оружию

Оздоев заявил об интересе ближневосточных стран к российскому оружию - РИА Новости, 12.02.2025

Оздоев заявил об интересе ближневосточных стран к российскому оружию

Несколько образцов российского вооружения вызовут интерес у ближневосточных стран в ходе выставки IDEX-2025 в Абу-Даби, считает индустриальный директор кластера РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:37:00+03:00

2025-02-12T08:37:00+03:00

2025-02-12T08:37:00+03:00

абу-даби

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несколько образцов российского вооружения вызовут интерес у ближневосточных стран в ходе выставки IDEX-2025 в Абу-Даби, считает индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "У нашей делегации запланирована обширная работа - деловые встречи и предметные переговоры. Уверен, что сразу несколько российских образцов заинтересуют ближневосточных партнеров и не только их, и выставка будет для нас результативной", - сказал Оздоев в интервью РИА Новости. Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

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абу-даби, бекхан оздоев, ростех, в мире, технологии, безопасность