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"Ростех" представит в ОАЭ 200 новых изделий
"Ростех" представит в ОАЭ 200 новых изделий - РИА Новости, 12.02.2025
"Ростех" представит в ОАЭ 200 новых изделий
Предприятия "Ростеха" продемонстрируют на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ почти 200 изделий, созданных в соответствии с самыми современными требованиями,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T08:16:00+03:00
2025-02-12T08:16:00+03:00
2025-02-12T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предприятия "Ростеха" продемонстрируют на оборонной выставке IDEX-2025 в ОАЭ почти 200 изделий, созданных в соответствии с самыми современными требованиями, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "Ростех традиционно представит на IDEX "топовую" военную технику, созданную по самым современным требованиям. Свою продукцию в ОАЭ привезли "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". Это почти 200 различных изделий", - сказал Оздоев. Он уточнил, что организатором единой российской экспозиции выступит "Рособоронэкспорт". Международная выставка вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.
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безопасность, оаэ, абу-даби, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы, уралвагонзавод, в мире
Безопасность, ОАЭ, Абу-Даби, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы, Уралвагонзавод, В мире
"Ростех" представит в ОАЭ 200 новых изделий
Ростех представит на IDEX-2025 в ОАЭ почти новых 200 изделий