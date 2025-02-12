https://ria.ru/20250212/rossiya-1998651221.html

Все, приехали: у России больше нет таких денег

Все, приехали: у России больше нет таких денег - РИА Новости, 12.02.2025

Все, приехали: у России больше нет таких денег

До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:00:00+03:00

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2025-02-12T08:01:00+03:00

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До 2022 года Россия тратила только на взносы в разнообразные и очень важные международные организации от 200 до 300 миллионов долларов ежегодно, а в общем на статью госбюджета "Международные отношения и международное сотрудничество" выделялось в десятки раз больше (например, на период 2018-2020 годов почти пять миллиардов долларов).Нет никакого сомнения, что инвестиции в международные отношения и международное сотрудничество — это дело нужное и благородное, однако некто Илон Маск из американского Министерства по урезанию неэффективных госрасходов (DOGE) не даст соврать: госденьги любят счет, особенно если по результатам их использования страну регулярно дискриминируют.После начала СВО и последовавшей за этим остервенелой русофобской вакханалии Россия вышла из ряда структур, которые из организаций за все хорошее против всего плохого превратились в инквизиторские судилища против нашей страны. В их числе — СПЧ ООН, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Арктический совет, Всемирная туристская организация (UNWTO), Агентство по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития, Международная конфедерация профсоюзов (МКП) и ряд других. Также Россия вышла из десятков окончательно политизированных и антироссийских коллективных договоров и соглашений (вроде Европейской конвенции по правам человека и Европейского совета по правам человека), приостановила членство в некоторых организациях и перестала выплачивать определенные взносы. Свежий пример: на днях правительство России приняло предложение российского МИД не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год.В минувший понедельник глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении на встрече, посвященной Дню дипломатического работника, заявил, что "Москва будет пересматривать свои обязательства в тех международных организациях, где не соблюдается принцип равноправия участников и применяются откровенно дискриминационные подходы", а в отдельных случаях обязательства "будут пересмотрены кардинально". Причина очевидна: "Ситуация, при которой Россия добросовестно придерживается всех своих обязательств, а другая сторона свои обязательства не исполняет, не может считаться нормальной и требует исправления. Если же по независящим от нас причинам сделать это не получится, то и цепляться за международные структуры, в которых бал правят государства с недружественными правительствами, не имеет смысла".В то время как привыкшие к хорошим манерам и надеющиеся на то же от остальных россияне объясняют и мотивируют свои действия, на противоположном конце мира президент-беспредельщик Дональд Трамп за считаные дни после своей инаугурации безо всяких объяснений вывел США из Совета по правам человека ООН, ЮНЕСКО и Ближневосточного агентства ООН по беженцам (БАПОР), а также дал указание выйти из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. В ближайших планах Трампа — пересмотреть свои взаимоотношения вообще со всеми международными организациями на предмет соответствия национальным американским интересам (читай: "Где деньги, Зин?").Копировать импульсивную рубку леса Трампом без учета летящих щепок мы точно не будем, но провести полную и тщательную ревизию по этому вопросу время настало уже давно. Например, Сергей Лавров на той же встрече упомянул Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский неоднократно заявлял про беззубость и ангажированность МАГАТЭ, у которого "не хватает смелости признать, что угрозы для безопасности ЗАЭС исходят только от Украины". По поводу ОБСЕ, "сотрудники" которого практически в открытую шпионили за нашими войсками в зоне СВО, тот же Лавров в свое время отмечал, что "в ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности: нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем". Некоторые российские эксперты и представители бизнеса ставят под сомнение актуальность членства России в Парижском соглашении по климату, которое выгодно, по сути, только Евросоюзу, пытающемуся построить всех остальных вокруг зеленой повесточки, и Китаю, который практически монополизировал жирный рынок альтернативной энергетики.Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, заявил, что вслед за США ВОЗ может покинуть Москва. Характерная деталь: после ухода США из ВОЗ главными спонсорами организации стали Германия, Фонд Мелинды и Билла Гейтс, аффилированный с Гейтсом вакцинный альянс Gavi, а также Европейская комиссия. Мы также помним, что борющаяся за здоровье людей во всем мире организация в свое время торпедировала "Спутник V", который стал первой в мире эффективной вакциной от коронавируса, но при этом отчаянно лоббировала западные вакцины с тяжелыми побочными эффектами (вроде тех, на которых нажилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен).Имеются вопросы к антидопинговому агентству WADA, которому мы то ли платим взносы, то ли нет, Международному Олимпийскому комитету (МОК) и другим организациям.В любом случае ясно одно: возникшая по результатам Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская система сейчас разрушается на глазах, а подавляющее число созданных в рамках системы организаций под предлогом борьбы с Россией переродились из инструментов сотрудничества в междусобойчики для сохранения своего влияния.А это значит, что было бы просто глупо и дальше давать деньги на то, чтобы тебя в итоге опять показательно обманули, оболгали и ошельмовали.Так что извините: дураков больше нет.

https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html

https://ria.ru/20250129/oon-1996090564.html

https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html

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аналитика, в мире, россия, сша, оон, европа