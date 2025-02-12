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Россия готова к диалогу по Украине, заявила Жданова - РИА Новости, 12.02.2025
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16:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rossija-1998905584.html
Россия готова к диалогу по Украине, заявила Жданова
Россия готова к диалогу по Украине, заявила Жданова - РИА Новости, 12.02.2025
Россия готова к диалогу по Украине, заявила Жданова
Российская сторона готова к диалогу по урегулированию на Украине, но исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе, заявила и.о. руководителя... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:51:00+03:00
2025-02-12T16:51:00+03:00
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к диалогу по урегулированию на Украине, но исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы готовы к диалогу по урегулированию на Украине, но исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе. Пока же остаются препятствия юридического характера, включая нелегитимность киевского режима и действие на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире. Требуется признание реалий и искоренение первопричин, которые вынудили нас начать спецоперацию", - сказала Жданова на 1097-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Дипломат уточнила, что речь идет о таких первопричинах, как расширение НАТО на Восток и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины. "Весь этот накопившийся узел проблем предстоит развязывать, если Запад и Украина проявят реальный, практический интерес. Иначе этот "гордиев узел" придётся рубить. Позиция России на этот счёт всем хорошо известна", - заключила глава делегации РФ.
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в мире, украина, россия, вена, юлия жданова, обсе, нато
В мире, Украина, Россия, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ, НАТО
Россия готова к диалогу по Украине, заявила Жданова

Дипломат Жданова: Россия готова к диалогу по Украине на равноправной основе

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к диалогу по урегулированию на Украине, но исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы готовы к диалогу по урегулированию на Украине, но исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе. Пока же остаются препятствия юридического характера, включая нелегитимность киевского режима и действие на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире. Требуется признание реалий и искоренение первопричин, которые вынудили нас начать спецоперацию", - сказала Жданова на 1097-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Дипломат уточнила, что речь идет о таких первопричинах, как расширение НАТО на Восток и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины.
"Весь этот накопившийся узел проблем предстоит развязывать, если Запад и Украина проявят реальный, практический интерес. Иначе этот "гордиев узел" придётся рубить. Позиция России на этот счёт всем хорошо известна", - заключила глава делегации РФ.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Украина готова к переговорам, заявил Умеров
Вчера, 12:21
 
В миреУкраинаРоссияВенаЮлия ЖдановаОБСЕНАТО
 
 
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